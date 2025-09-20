Presenta:

Expectativa: cuándo llega el iPhone 17 a Argentina y cuánto costará

El iPhone 17 fue presentado por Apple esta semana y se espera que arribe al país entre octubre y noviembre.

Hace unos días, Apple presentó su nueva versión de celular: el iPhone 17. Este lanzamiento está conformado por varios modelos, como el estándar, Pro, Pro Max y el flamante Air, el celular más delgado conocido hasta ahora. En este sentido, muchos usuarios se preguntan cuándo estarán disponibles en Argentina.

Si bien esta línea de iPhone comienza a comercializarse en Estados Unidos este 19 de septiembre, todavía falta un tiempo para que llegue a nuestro país. Si bien, Apple no cuenta con una tienda oficial en Argentina, la nueva generación de iPhone estará disponible a través de resellers e importadores locales. El precio, como era de esperarse, comenzará en los $2.000.000.

¿Cuándo llega el iPhone 17 a Argentina?

Con el nuevo lanzamiento, muchos resellers locales comunicaron que el nuevo celular de Apple podría llegar al país entre octubre y noviembre. Los precios para Argentina aún no están fijados, pero se estiman que se venderán a partir de los $2.000.000. Por su parte, en Estados Unidos los precios parten en u$s800 y van hasta los u$s1200.

Precios estimados en Argentina

  • iPhone 17: $2.000.000
  • iPhone Air: $2.550.000
  • iPhone 17 Pro: $2.800.000
  • iPhone 17 Pro Max: $2.950.000

