Éxodo de mendocinos a Chile: por las largas demoras, habilitan la playa de Penitentes

Este jueves comenzó el éxodo de mendocinos hacia Chile . La postal se repite todos los años, el pico de tránsito por las fiestas genera largas esperas en el ingreso a Chile. Las demoras para cruzar a Chile alcanzaron los 90 minutos este 25 de diciembre; este viernes, la espera es aún mayor: 120 minutos.

Para evitar escenas de colapso, el Gobierno de Mendoza habilitó la red de paradores ubicados en puntos clave del corredor internacional. Los espacios de espera están en los pulmones de YPF km 1151, Penitentes, Punta de Vacas y el sector de Horcones.

Eduardo Martín , secretario de Gobierno de Las Heras, confirmó a MDZ, que este viernes por la mañana habilitaron la playa de Penitentes para que no colapse del lado chileno.

"Ayer la demora llegó a 90 minutos, pero con ese tiempo no fue necesario habilitar las playas. Este viernes aumentó el flujo de vehículos, por lo que habilitamos la playa de Penitentes", afirmó.

Además, explicó que en primer lugar se habilita la playa de Penitentes; si se llena, se habilita la de Uspallata. En caso de que el "colapso" ocurra de noche, primer se habilita Uspallata y luego Penitentes.

Por las largas demoras, habilitaron la playa de Penitentes para evitar colapso del lado chileno.

Cómo es el operativo para evitar colapsos

Para evitar escenas de colapso y riesgo viales, el Gobierno puso en marcha el sistema de vehículos encapsulados en el Paso Internacional Cristo Redentor. El eje de este operativo no está puesto únicamente en sumar paradores o ampliar las zonas de espera, sino también en cómo se administra el movimiento vehicular cuando se producen demoras del lado chileno o saturación en el complejo fronterizo.

paso a chile horcones cruce aduana Entró en vigencia el operativo para evitar colapsos en el paso a Chile. Walter Moreno/MDZ

Allí es cuando se aplica el sistema de encapsulamiento: los vehículos no avanzan de manera individual y desordenada, sino que son organizados en grupos o “cápsulas” que se liberan de forma escalonada y controlada, en función de la capacidad operativa del sistema fronterizo.

Para hacer posible este esquema, se dispuso una red de paradores ubicados en puntos clave del corredor internacional. Los espacios de espera están en los pulmones de YPF km 1151, Penitentes, Punta de Vacas y el sector de Horcones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2004544965955707020?s=46&t=BRGG6faKRjzK3eDx2spJKg&partner=&hide_thread=false En el inicio de la temporada de verano recorrimos Penitentes y la zona de Uspallata para supervisar en territorio los servicios y dispositivos que la Provincia dispuso ante el aumento del tránsito hacia el Paso Internacional Cristo Redentor. Anticiparnos es clave para ordenar,… pic.twitter.com/bS9LeuFYst — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 26, 2025

Además de garantizar las condiciones básicas para el estacionamiento ordenado de vehículos livianos, cuentan con servicios básicos, asistencia y presencia permanente de personal de seguridad y emergencia.

El operativo contempla la participación coordinada de distintos organismos provinciales y nacionales, entre ellos el Ministerio de Gobierno de Mendoza, la Policía de la provincia, Defensa Civil, Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y personal de Seguridad Vial. A este esquema se suma la articulación permanente con las autoridades chilenas, clave para sincronizar aperturas, ritmos de atención y descongestión del sistema.

Además, se reforzarán los canales de información para los usuarios, donde los conductores podrán consultar el estado del paso, las demoras estimadas y las recomendaciones oficiales antes de iniciar el viaje.

Seguridad vial

El objetivo no es solo evitar escenas de colapso. El foco también está puesto en reducir los siniestros viales. La Guardia Urbana de Las Heras, Policía, Gendarmería y la Agencia de Seguridad Vial, estarán dispuestos en diferentes puntos de la ruta.

Martín confirmó que en total hay 20 efectivos, en 8 vehículos. "Van a estar en permanente control y también en las playas de estacionamiento", afirmó.

"Debemos estar atentos, en permanente guardia para intensificar los controles. Estar presentes en la ruta para evitar todo tipo de accidentes", sumó.

El secretario de Gobierno de Las Heras explicó que analizan distribuir en distintos horarios vehículos particulares de camiones. Sin embargo, por lo pronto la medida no entrará en vigencia, ya que no debe realizarse "nada improvisado", previo a conversar y acordar con la Asociación Propietarios de Camiones Mendoza (APROCAM).

Cabe destacar que el operativo comenzó a regir desde el 20 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el 20 de marzo de 2026, período en el que históricamente se concentran los mayores flujos de tránsito hacia el sistema fronterizo Los Libertadores.