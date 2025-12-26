Trabajo para médicos en Mendoza: buscan profesionales para consultorios en Las Heras

Oferta de trabajo para médicos en Las Heras: buscan profesionales clínicos, gerontólogos y cardiólogos para consultorios con OSEP y PAMI.

El Instituto San Miguel lanzó una oferta de trabajo para médicos en Las Heras.

El Instituto San Miguel lanzó una oferta de trabajo dirigida a médicos que deseen incorporarse a su equipo en la localidad de Las Heras, Mendoza. La convocatoria está orientada a profesionales de la salud que se desempeñen como médicos clínicos, de familia, gerontólogos o cardiólogos, con disponibilidad para atender en consultorios que cuentan con cápita de OSEP y/o PAMI.

La propuesta incluye espacios ya habilitados para la atención médica, lo que permite a los profesionales comenzar a trabajar de forma inmediata. Desde la institución destacaron que se trata de una oportunidad para quienes buscan ampliar su actividad en el ámbito ambulatorio, con respaldo de obras sociales y atención a pacientes de la zona.

Los consultorios cuentan con cápita de OSEP y PAMI. Cómo postular al trabajo Los interesados pueden comunicarse directamente al 2615074171 o al 4306298 para obtener más información sobre condiciones, horarios y requisitos. También pueden acercarse personalmente a San Miguel 1189, Las Heras, donde funciona el centro médico.