La devolución del IVA en Chile vuelve a demorarse y no llegará este verano

La devolución del IVA para turistas extranjeros en Chile volverá a quedar fuera de la temporada de verano. El proyecto de ley que prometía reintegrar el 19% del impuesto a los no residentes -una medida largamente esperada por los argentinos y, en particular, por los mendocinos que cruzan la cordillera para hacer compras- se encamina a los dos años de trámite en el Congreso chileno y, pese a algunos movimientos recientes en su prioridad legislativa, no llegará a tiempo para aplicarse en el corto plazo.

Será así el segundo verano consecutivo sin devolución del IVA , pese a que el objetivo original del Ejecutivo trasandino era que el beneficio estuviera operativo ya en la temporada pasada. El paso del tiempo, la pérdida de centralidad política del proyecto y una cadena de exigencias técnicas terminaron por diluir una iniciativa que había sido presentada como una herramienta concreta de reactivación del turismo.

El proyecto de ley - ingresado al Congreso el 7 de mayo de 2024 - tuvo un recorrido rápido en su primer tramo legislativo. La Cámara de Diputados lo aprobó en general y en particular el 14 de agosto de 2024, tras poco más de tres meses de debate. En ese momento, el Gobierno chileno le imprimió máxima celeridad al trámite, utilizando la calificación de Discusión Inmediata para acelerar su despacho.

El escenario cambió de forma marcada cuando la iniciativa pasó al Senado. Si bien la Cámara Alta tomó conocimiento del proyecto en agosto de 2024 y lo aprobó en general el 11 de diciembre de ese año, desde entonces el texto pasó a comisiones y quedó atrapado en un tratamiento mucho más lento y fragmentado, con escasos avances concretos en las comisiones técnicas.

Los registros oficiales del Congreso reflejan el cambio de clima político en torno al proyecto. Mientras que en la Cámara de Diputados se aplicó la máxima prioridad, en el Senado el Ejecutivo comenzó a alternar entre Suma Urgencia y Urgencia Simple, hasta que, a partir del 1 de julio de 2025, mantuvo de manera sostenida la calificación de Urgencia Simple.

Ese cambio no fue menor. En la práctica, implicó que la iniciativa dejara de ocupar un lugar privilegiado en la agenda legislativa, quedando relegada frente a otros proyectos considerados más urgentes. El último movimiento significativo ocurrió el 30 de junio de 2025, cuando la Comisión de Economía emitió un segundo informe y giró el texto a la Comisión de Hacienda.

En las últimas semanas, el Ejecutivo volvió a otorgarle Suma Urgencia al proyecto, según consta en el registro parlamentario. Sin embargo, ese giro llega tarde para modificar el escenario de corto plazo y no alcanza para revertir una demora que ya dejó fuera dos temporadas estivales consecutivas.

Qué dice el proyecto sobre la devolución del IVA

El núcleo del proyecto es la implementación de un régimen de devolución del IVA para turistas extranjeros que no tengan domicilio ni residencia en Chile. El beneficio alcanza a la compra de bienes corporales muebles destinados a uso personal fuera del país, como indumentaria, tecnología y otros productos de consumo.

Según el texto, la devolución podrá solicitarse cuando la compra individual supere el equivalente a 0,5 Unidades de Fomento (UF), sin considerar el IVA. El monto máximo de reintegro será de 15 UF por solicitud, con un límite de dos solicitudes por persona en un período de 12 meses. Además, el turista deberá abandonar el país dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud del beneficio.

El trámite podrá realizarse tanto en pasos fronterizos como por medios electrónicos, bajo la supervisión del Servicio de Impuestos Internos (SII), uno de los cambios técnicos introducidos durante el tratamiento en el Senado.

Los plazos que alejan el beneficio del corto plazo

Más allá de la demora legislativa, el propio diseño de la ley refuerza la imposibilidad de una implementación rápida. El proyecto establece que el régimen de devolución del IVA entrará en vigencia varios meses después de la publicación de la ley, mientras que otros capítulos del texto tienen vigencias diferenciadas.

A esto se suma la necesidad de reglamentar la norma y licitar los sistemas tecnológicos que permitirán hacer efectiva la devolución del impuesto. Se trata de un proceso administrativo complejo, que involucra al Servicio de Impuestos Internos y a otros organismos del Estado chileno, y que -según advierte la industria turística- podría demorar varios meses adicionales.

Otro verano perdido y una promesa que se estira

En los hechos, la combinación de demoras políticas, cambios de urgencia, modificaciones técnicas y plazos de vigencia diferidos terminó por postergar una medida que había sido presentada como una respuesta rápida al auge del turismo de compras. Así, Chile volverá a enfrentar una temporada alta sin devolución del IVA para los extranjeros, y los argentinos sumarán un segundo verano consecutivo sin un beneficio que, en los papeles, debía estar disponible hace ya un año.

La iniciativa sigue formalmente en trámite, pero su derrotero legislativo deja una señal clara: entre avances a cuentagotas y prioridades que se diluyen, la promesa de un alivio impositivo para los turistas quedó atrapada en el ritmo lento del Congreso chileno. Y, al menos por ahora, seguirá siendo una expectativa más que una realidad.