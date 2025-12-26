Milagros Mac Donnell emprende en industria de pistachos de Maipú

En la última década de Argentina la industria de los pistachos ha crecido un 500 por ciento con un increíble desarrollo en San Juan pero también en Mendoza , con proyectos agrícolas en varias escalas de producción. El aporte que está realizando Milagros Mac Donnell en Maipú resulta curioso en varios andariveles.

Con 24 años Milagros Mac Donnel dedica sus mayores esfuerzos a esta producción, desde hace casi dos años. Esto demuestra una visión lejos del cortoplacismo tan seductor para miles y miles de jóvenes. Ella, al contrario, confía en su sueño y en su trabajo.

Los pistachos son uno de los productos agrícolas con mayor demanda internacional pero también el mercado interno los reclama cada vez más. Se trata de una industria de largo aliento: estiman que la primera cosecha recién llega entre los siete a diez años de su plantación.

Es Licenciada en Administración de Empresas por la UCA Mendoza y el sesgo de emprendedora le viene de su educación familiar. Nushka es su marca en el mundo de los pistachos. Su vida y su elemento, podríamos decir, sin exagerar.

Es una mendocina apasionada por Mendoza. Y se entusiasma al hablar sobre esta geografía en varias dimensiones.

A la par de su proyecto con el pistacho, y el modo multitask también ofrece servicios de Gestión de proyectos, Gestión de propiedades inmobiliarias, Asistencia de administración, Consultoría de marketing, Planificación estratégica, Recursos humanos (RR. HH.) y Consultoría empresarial.

En la entrevista contagia su energía por el futuro, sus planes para posicionar la marca y de cómo emprender de trata de prueba y error aunque siempre insistiendo con el trabajo constante.

Pistacho

Al pistacho se lo bien conoce como un "super alimento", una familia que incluye otras semllas con grandes propiedades para mejorar estado físico y que en cualquier ocasión resulta saludable.

California es la meca de la industria del mundo, tanto por producción como por índices de exportación. Un gran potencial de su cultivo es la austera cantidad de agua que se precisa para mantener su cultivo. Es por eso que las plantaciones son muy comunes en zonas secas, como San Juan, La Rioja y Mendoza.

La gastronomía está recurriendo cada vez con mayor frecuencia a los pistachos con un variedad de usos que van desde lo clásico a los postres con innovaciones muy creativas en salsas y aderezos. Particularmente se está imponiendo un pesto que reemplaza el ajo por pistacho.

Otra innovación son los huevos de pascua con forma de pistacho: llevan cacao de comercio justo y chocolate blanco, y está repleto de auténticos trocitos de pistacho.

Mientras algunos hablan de hectáreas de plantaciones, Milagros Mac Donnell, desde Maipú, se refiere a sus plantas. Aún así, nadie le saca el orgullo por emprender, formar una pyme y progresar en base a un proyecto. Una proeza en días que todo el mundo busca soluciones instántaneas.