Excavaciones en Mendoza: buscan restos arqueológicos en la plaza Cobo

Dentro del plan de obras que se ejecuta en la Ciudad de Mendoza , la remodelación y puesta en valor de los espacios verdes suele generar movimiento en diversas zonas. Los trabajos de la plaza Cobo, ubicada en la Cuarta Sección , no son la excepción, aunque las obras de infraestructura se vean atravesadas por el trabajo arqueológico y las excavaciones que se llevan a cabo en ese mismo lugar.

Es que desde que comenzaron los trabajos hace algunas semanas, antes de empezar con las refacciones eléctricas, un grupo de arqueólogos trabaja en el lugar esperando que aparezcan señales e indicios históricos en una de las zonas más importantes del pasado urbanístico de Mendoza.

Mientras se ejecutan las obras, se desarrollan también tareas arqueológicas.

La plaza Cobo no aparece formalmente en los registros históricos en 1930. Si bien, en planos de principios del siglo XX ya figura, su importancia data del siglo XIX.. Previo al terremoto de 1861, la plaza era uno de los extremos norte del viejo trazado urbano de la Ciudad Vieja, punto medio rumbo al Campo Histórico El Plumerillo. Además, los planos de la época señalan que en ese lugar se ubicaba el viejo Cuartel de Tropas de Mendoza.

Mapa Mendoza 1872 El plano de Mendoza en 1872. En la Plaza Cobo aparece el Cuartel de Mendoza. Mendoza Antigua

Dónde se realizan las excavaciones y qué material arqueológico hallaron

El equipo de trabajo, encabezado por Horacio Chiavazza, avanza con las excavaciones en los lugares de interés, los cuales pueden presentar un registro arqueológico importante. Las intersecciones de la calle Santiago del Estero con José Federico Moreno y con Montecaseros son los puntos más llamativos para la invstigación.

“Excavando la mitad oeste se ha localizado un cimiento de roca que está manifestándose en dos muros alineados, hechos con rocas de gran tamaño”, explicaron desde el equipo en un video publicado en la cuenta de Instagram Arqueología e Historia Mendoza, lo que daría cuenta de la presencia de un canal de agua.

Descubrimiento Arqueológico En Plaza Cobo, En El Área Fundacional

A su vez, la presencia de una vasta cantidad de material arqueológico en los laterales presenta cantos rodados y otros elementos que podrían haber pertenecido a una construcción de adobe.

En Argentina, la ley 25.743 (sancionada en junio de 2003) protege el patrimonio arqueológico y paleontológico. En Mendoza, la ley 6.034 de Patrimonio Cultural da un marco legal a la protección y conservación de bienes muebles, inmuebles, arqueológicos, históricos y artísticos.

obras plaza cobo descubrimiento arquelógico-8 Las obras se realizan a la par de las excavaciones Rodrigo D'Angelo / MDZ

obras plaza cobo descubrimiento arquelógico-9 Rodrigo D'Angelo / MDZ