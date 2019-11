Estos son los signos más desordenados del zodiaco

¿Sos una obsesiva del orden o, por el contrario, te cuesta mucho encontrar las cosas por lo caótico que lo tienes todo? ¿Estás pensando en mudarte con alguien pero no sabes si van a ser compatibles en esto de la limpieza? ¡Hacele caso al horóscopo! Te contamos cuáles son los signos más desordenados del zodiaco para que puedas tomar la mejor decisión.

Géminis

Géminis tiende a ser un signo muy desordenado en casa. Es una persona muy creativa e imaginativa y su cabeza siempre está en varios lugares al mismo tiempo, lo que le impide tener la suficiente paciencia para mantenerlo todo en orden. Se le ocurren tantas cosas diferentes y tiene tantas ganas de probar distintas actividades que no tiene tiempo para ponerse a ordenar su casa una vez que ha terminado con algo.

Piscis

Piscis es muy suyo y le gusta tener sus pertenencias a su gusto. Es poco perfeccionista y no suele estar muy pendiente de los pequeños detalles, por lo que el orden no es su fuerte. No es desordenado, sino que es tan despistado que vive muy cómodo en su propio caos.

También es necesario apuntar que este signo del zodiaco se suele encariñar rápidamente de todos y todo, por lo que le cuesta desprenderse de sus cosas. Va acumulando y acumulando y, de repente, se encuentra con una absoluta desorganización a su alrededor.

Acuario

Acuario es el más espontáneo del zodiaco y esta cualidad que tan bien describe su forma de ser según el horóscopo hace que sea totalmente incompatible con el orden. Más que ser desorganizado en su casa, este signo es caótico a nivel vital.

Este signo del zodiaco es consciente que si cambia tantas veces de opinión, jamás podrá ser una persona muy ordenada. Sin embargo, le da igual. Es consciente de que para llegar a ser pulcro en el orden tendría que evitar dejarse por sus impulsos, y no quiere perder, bajo ningún concepto, esa chispa imprevisible que le rodea y que tan feliz le hace.

Aries

Aries es un signo impulsivo que se deja guiar por los dictados de su corazón. Dentro de su personalidad impetuosa y vehemente, no tiene tiempo para preocuparse de que todo lo que le rodea esté ordenado. Aries, que es un signo de fuego, es muy apasionado e intenso, y es precisamente esta gran vitalidad para disfrutar de cada segundo lo que le convierte en una persona muy desordenada.

Sin embargo, es fácil comprobar que este signo del zodiaco es capaz de guardar cierto orden dentro del caos que le suele rodear. Esto es gracias a que se trata de una persona con valores y que tiene las cosas muy claras.