Estos son los feriados confirmados para mayo y qué día caen

Mayo está a nada de comenzar y el calendario oficial marca dos feriados nacionales en Argentina, ambos inamovibles y que formarán fines de semana largos de tres días. Las fechas serán el viernes 1 de mayo y el lunes 25 de mayo, por lo que ambos descansos permitirán extender la pausa. Según el sitio oficial del Gobierno nacional, los dos figuran como inamovibles.

El primero llegará el viernes 1 de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajador. Esta fecha recuerda las luchas obreras por mejores condiciones laborales y, en particular, los reclamos históricos por la jornada laboral de ocho horas.

Al caer viernes, este feriado de mayo dejará un fin de semana largo desde el viernes 1 hasta el domingo 3. Para muchas familias será la primera pausa extensa del mes y también una oportunidad para organizar actividades, viajes cortos o descanso en casa .

El calendario oficial de mayo marca un feriado al inicio del mes y otro sobre el cierre.

El segundo feriado nacional será el lunes 25 de mayo. Ese día se conmemora la Revolución de Mayo, uno de los acontecimientos centrales de la historia argentina, vinculado con la formación del Primer Gobierno Patrio en 1810.

Como el 25 de mayo caerá lunes, también habrá un fin de semana largo. En este caso, el descanso se extenderá desde el sábado 23 hasta el lunes 25 de mayo, sin necesidad de traslado porque la fecha ya coincide con el inicio de la semana.

Además, el calendario oficial incluye el miércoles 27 de mayo como día no laborable por la Fiesta del Sacrificio, una fecha vinculada con la religión islámica. Sin embargo, no se trata de un feriado nacional general, sino de una jornada contemplada para quienes profesan esa religión, de acuerdo con la normativa vigente.