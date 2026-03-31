Escuela Superior de Oficios Manuel Belgrano: pilar de la capacitación técnica en San Martín

La Escuela Superior de Oficios en San Martín ofrece formación técnica y profesional que potencie el desarrollo productivo y social.

Inaugurada en septiembre de 2024 por la municipalidad de General San Martin, la Escuela Superior de Oficios Manuel Belgrano surge de una colaboración estratégica entre la Dirección General de Escuelas y la Universidad Nacional de Cuyo.

SAN MARTÍN Su misión: ofrecer formación técnica y profesional que potencie el desarrollo productivo y social del departamento y la Región. Desde sus inicios, la escuela se ha convertido en un referente en el ámbito de la capacitación en oficios, impulsando la innovación tecnológica y fortaleciendo la conexión con el sector productivo.

SAN MARTÍN Este enfoque ha permitido crear valiosas oportunidades de inserción laboral y desarrollo personal tanto para jóvenes como para adultos de la región. En 2025, la Escuela Superior de Oficios logró consolidar su operación y expandir su oferta educativa, alcanzando una matrícula de 638 estudiantes y reafirmando su compromiso con la formación de profesionales capacitados.

SAN MARTÍN Hasta la fecha, se han concretado ampliaciones en distintas etapas, que contemplaban la construcción de nuevos espacios que la consolidan como un entorno educativo moderno, adaptado a las demandas actuales del mercado laboral. Una segunda etapa que incluyó la construcción de un laboratorio; aulas adicionales; un salón de usos múltiples y nuevos sanitarios; dos aulas específicas: una para formación en gastronomía y otra en estética; dos galpones para actividades prácticas vinculadas a los rubros de construcción y metalmecánica.

En una tercera etapa, que está ediliciamente terminada, contempló la construcción de talleres de carpintería que incluyen MDF y aluminio.