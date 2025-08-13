Entre nubes y sol: así estará el tiempo este jueves en distintas regiones del país, según el SMN
El jueves 14 de agosto tendrá sol y nubes en gran parte del país, con cielo más despejado en zonas del centro y sur, y mayor nubosidad en el norte.
El próximo jueves 14 de agosto se presenta con un panorama climático variado en Argentina, según el mapa meteorológico. La jornada combinará momentos soleados y sectores con nubosidad, mientras que algunas zonas del norte del país mostrarán un cielo más cargado.
Sol y nubes promete este jueves, según el SMN
En la región central, el sol será protagonista en áreas del Litoral y la provincia de Buenos Aires, aunque en varios puntos se alternará con nubes dispersas. Sobre la Costa Atlántica, se espera un cielo parcialmente nublado, mientras que hacia el norte bonaerense la presencia de sol será más marcada.
El noreste mostrará un cielo mixto, con sectores soleados en Misiones y áreas parcialmente cubiertas en Corrientes y Formosa. Más al noroeste, algunas provincias presentarán nubosidad más densa, especialmente en zonas del NOA.
En la región cuyana y en parte de la Patagonia, las condiciones serán variables: alternancia de sol y nubes en provincias como Mendoza y Neuquén, y un clima más despejado hacia el sur patagónico. Tierra del Fuego, en cambio, amanecerá con nubosidad y sin indicios de precipitaciones.