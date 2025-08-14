Horóscopo: los signos zodiacales que no soportan las críticas y reaccionan mal

Algunos signos zodiacales parecen tranquilos, pero cuando reciben críticas su temperamento sale a la luz. El horóscopo revela cuáles son los cuatro que peor lo llevan.

Hay personas que reciben una crítica y la usan para mejorar, pero para ciertos signos zodiacales esto es casi imposible. El horóscopo muestra que, en cuanto alguien señala un error o hace un comentario sobre ellos, la reacción puede ser explosiva o, en el mejor de los casos, muy defensiva.

El primero es Aries, que aunque se muestra seguro de sí mismo, detesta que le marquen fallas. Para este signo zodiacal, cualquier observación negativa puede sentirse como un ataque personal, y no dudará en responder con la misma intensidad. Por otro lado, está Leo, que cuida mucho su imagen y orgullo. Cuando una crítica lo alcanza, su ego sufre y prefiere contraatacar antes que admitir un error.

astrología Los signos zodiacales más sensibles a las críticas pueden aprender a manejarlas mejor. Shutterstock En un registro distinto, Escorpio tampoco perdona con facilidad a quien lo señala. Este signo zodiacal guarda cada palabra en su memoria y, aunque no siempre reaccione en el momento, más tarde podría devolver el golpe con fuerza. Finalmente, Capricornio, que aparenta calma, en realidad detesta sentirse cuestionado. Puede mostrarse frío, pero internamente analiza cada crítica y, si le parece injusta, se alejará sin dar explicaciones.