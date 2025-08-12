Cielo cambiante en casi todo el país: así estará el tiempo este miércoles 13 de agosto, según el SMN

Cielo variable en gran parte del país este miércoles 13: sol intermitente, nubes dispersas y algunas zonas más cubiertas, sin lluvias relevantes.

Cielo cambiante en casi todo el país: así estará el tiempo este miércoles 13 de agosto, según SMN.

El próximo miércoles 13 de agosto traerá un panorama variado en gran parte del cielo argentino, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con jornadas de sol intermitente, nubes dispersas y algunas zonas con mayor cobertura nubosa.

En la región norte, provincias como Formosa y Misiones se preparan para un día mayormente soleado, mientras que en el resto del NEA, como Chaco y Corrientes, el sol compartirá protagonismo con nubosidad parcial. El noroeste argentino, en tanto, presentará un cielo más cubierto, con zonas de Santiago del Estero, Salta y Jujuy bajo condiciones de nubosidad variable.

El SMN anunció un cielo cambiante para este miércoles En el centro del país se observa un patrón de cielo parcialmente nublado, con algunas áreas más cubiertas en Córdoba y Entre Ríos, mientras que en Santa Fe y La Pampa el clima se mantendrá algo más despejado. La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense tendrán un miércoles de sol entre nubes, ideal para actividades al aire libre sin dejar de lado un abrigo ligero.

smn El SMN anunció un cielo cambiante para este miércoles. SMN Hacia Cuyo, provincias como San Juan y Mendoza alternarán momentos de sol y nubes, aunque sin indicios de lluvias. En el sur, la Patagonia mostrará una combinación de nubes y claros, con mayor presencia de nubosidad en Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde incluso podría registrarse alguna llovizna aislada.