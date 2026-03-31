En Mendoza bajó la pobreza, pero subió la indigencia en el segundo semestre de 2025

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la pobreza en Mendoza bajó casi dos puntos y afecta al 31,9% de la población. Sin embargo, la indigencia subió de 4,7 a 5,5%

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la pobreza en Mendoza bajó casi dos puntos y afectaba al 31,9% de la población en el segundo semestre de 2025. El descenso se condice con la tendencia nacional y la provincia se mantiene por encima del promedio general, que se ubicó en 28,2%, el número más bajo desde 2018.

Si bien en el segundo semestre de 2025 bajó la pobreza en Mendoza (de 33,5% a 31,9%), subió la indigencia de 4,7% a 5,5%.

El 31,9% de pobreza se traduce en 339.887 personas que viven bajo esa condición, siempre medido solo por en nivel de ingresos. Es decir, más de 3 de cada 10 mendocinos es pobre. La indigencia, es decir, las personas que viven en hogares donde no alcanzan a cubrir los recursos para alimentarse correctamente, afecta a 59.080 personas en el Gran Mendoza. Justamente, el INDEC mide en los grandes centros urbanos, por lo que queda afuera de esa estadística lo que ocurre en las áreas rurales de la Provincia y en los oasis Este, Sur y Valle de Uco.

Cómo se mide El INDEC mide la pobreza y la indigencia por nivel de ingresos. Se toman dos canastas de productos y servicios, se valúan y se cruza con los ingresos de la población. Para medir la pobreza se toma en cuenta la canasta básica total, que incluye alimentos, servicios y otros rubros. Para medir la indigencia, se toma en cuenta la canasta básica alimentaria.