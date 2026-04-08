En Argentina se consumen 10 millones de empanadas por día: cuál es el gusto más elegido

Un relevamiento de APYCE estableció que se consumen 10 millones de empanadas por día en la Argentina, con un promedio de 50 tapas a nivel industrial.

Las empanadas son uno de los platos más elegidos por los argentinos.

El 8 de abril se festeja el Día de la Empanada para homenajear a uno de los platos más representativos de la gastronomía nacional, declarado patrimonio cultural. A raíz de las cifras difundidas por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina(APYCE), se conoció un dato que brinda una idea del peso que posee en los almuerzos y cenas: en Argentina se consumen alrededor de 10 millones de empanadas por día.

Este dato surgió en base a estudios del Ministerio de Agricultura, Gandería y Pesca que analizaron la producción industrial de tapas, y según este estudio, cada argentino consume en promedio unas 50 tapas al año. A ese número hay que sumarle la elaboración casera y la producción de locales gastronómicos, lo que eleva el consumo total a cifras millonarias diarias.

Un clásico entre los platos más elegidos de Argentina El fenómeno no solo se explica por el volumen. De acuerdo con APYCE, la empanada está entre los cinco alimentos más consumidos en Argentina y ocupa el tercer lugar del ranking general. En las plataformas de delivery, además, aparece como el segundo plato más pedido, solo por detrás de la pizza.

Parte de su éxito radica en su versatilidad: puede servirse como entrada, plato principal o acompañamiento y está presente tanto en reuniones familiares como en celebraciones.

Empanadas estudio 10 millones por día argentina Los gustos de empanada más elegidos por los argentinos según con el relevamiento de APYCE. APYCE Las preferencias de los argentinos también muestran una tendencia clara. Las empanadas de carne suave encabezan el ranking con el 20% de las elecciones, seguidas muy de cerca por las de jamón y queso (19%). Detrás aparecen las de pollo (11%) y las de carne cortada a cuchillo (10%). Luego se ubican las de humita (7%) y verduras (6%), mientras que variedades como roquefort con jamón, carne picante y capresse alcanzan el 5%. Por otro lado, una tendencia que logró ubicarse en el ranking es las empanadas de cheese burguer detrás de las de calabaza, ambas con un 4%.