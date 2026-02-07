Empleos que pagan hasta $4 millones sin carrera universitaria: los más buscados

En un mercado laboral marcado por cambios acelerados, nuevas tecnologías y demandas concretas de las empresas, los empleos mejor remunerados ya no dependen exclusivamente de haber cursado una carrera universitaria , sino de la combinación entre experiencia práctica, habilidades técnicas y capacidad de adaptación a un entorno en constante transformación.

De acuerdo a estudios de consultoras de recursos humanos, el secundario completo continúa siendo un requisito base en muchos casos, no tanto por el diploma en sí, sino por lo que implica en términos de disciplina, compromiso y hábitos laborales.

Desde Randstad explican que, más allá de la formación académica, el objetivo central de los procesos de selección es sumar a las personas más calificadas para cada rol. La actitud, la capacidad de aprendizaje, el razonamiento, el trabajo en equipo y la adaptabilidad suelen pesar tanto —o más— que los títulos formales.

Esta tendencia se acentúa en roles técnicos, comerciales y oficios especializados, donde la demanda supera con amplitud a la oferta. Según ManpowerGroup Argentina, muchas de las posiciones más buscadas no requieren estudios universitarios, pero sí certificaciones, conocimientos prácticos y trayectoria comprobable.

En un mercado donde los saberes se vuelven obsoletos con rapidez, cobra valor la capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender, una competencia clave en todos los sectores productivos.

Los perfiles para los empleos mejor pagos

Entre los puestos con salarios por encima del promedio, Randstad destaca:

Desarrollador Full Stack: alta demanda y contratación por portafolio y pruebas técnicas. Ingresos entre $1.800.000 y $3.500.000.

Especialistas en Ciberseguridad y Datos: validan conocimientos con certificaciones y experiencia. Sueldos desde $2.000.000.

Empleado bancario: puestos iniciales administrativos con secundario completo y convenios competitivos, desde $2.000.000.

Operarios industriales y técnicos especializados: mecánicos y electromecánicos con salarios que pueden superar los $2.500.000, según el convenio.

Agente de Propaganda Médica (APM): uno de los más buscados por sus variables e incentivos, con ingresos que pueden alcanzar los $4.000.000.

Instrumentador quirúrgico: formación terciaria y sueldos iniciales cercanos a $3.000.000, en un sector con fuerte escasez de personal.

Oficios en auge y falta de talento

ManpowerGroup también advierte una alta demanda de técnicos de mantenimiento, soldadores, herreros, plomeros, especialistas en logística y representantes comerciales, donde se priorizan resultados y experiencia por sobre credenciales académicas.

El dato no es menor: el 68% de las empresas afirma tener dificultades para cubrir estos puestos, principalmente por la falta de formación técnica y la escasez de oficios calificados. Los ingresos varían según el rubro, pero en muchos casos superan el promedio salarial argentino.

Especialistas coinciden en que el mercado laboral avanza hacia un modelo mixto, donde la educación formal es apenas el punto de partida y la verdadera empleabilidad se sostiene en la adaptación constante y el desarrollo de habilidades humanas que la tecnología aún no puede reemplazar.