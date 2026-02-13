Empleadas domésticas: cuánto cobran en marzo 2026 según la escala oficial

Las empleadas domésticas cobrarán en marzo 2026 sueldos que van desde $3.250 por hora hasta $539.711 mensuales, según la categoría y la modalidad con o sin retiro. Estos son los valores mínimos oficiales que rigen en todo el país para el pago correspondiente a febrero.

La escala salarial vigente no registra nuevos aumentos y mantiene los mismos montos que en enero, tras la incorporación definitiva de sumas no remunerativas al básico. Hasta que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares disponga una actualización, estos importes son obligatorios para liquidar los haberes.

Los importes varían según la categoría y si el trabajo es con retiro o sin retiro. Estos son los montos mínimos por hora y por mes (48 horas semanales):

Así queda el salario a cobrar en marzo de 2026 de las empleadas domésticas. Foto: EFE

Coordina y controla tareas de dos o más personas.

Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes

Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

Personal para tareas específicas

Cocineros/as contratados en forma exclusiva u otras tareas que requieren capacitación especial.

Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes

Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes

Caseros

Cuidado general y preservación de la vivienda donde residen por contrato.

$3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas

Atención no terapéutica de niños, adultos mayores o personas con discapacidad.

Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes

Personal para tareas generales (limpieza)

Limpieza, lavado, planchado, cocina y mantenimiento general del hogar.

Con retiro: $3.250,13 por hora / $398.722,14 por mes

Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Qué pasa si realiza tareas de más de una categoría

Si la trabajadora cumple funciones que corresponden a distintas categorías, la ley establece que debe abonarse la remuneración de la categoría mejor paga.

Adicionales que aumentan el sueldo

Además del básico, existen ítems obligatorios que pueden incrementar el monto final:

Antigüedad: se suma un 1% por cada año trabajado. Se calcula sobre el salario mensual o el valor hora.

Zona desfavorable: quienes trabajen en la Patagonia o en el partido bonaerense de Carmen de Patagones deben cobrar un 30% adicional sobre el básico.

Aportes y contribuciones: el empleador debe abonar los aportes patronales según la escala vigente.

Cómo calcular el sueldo si trabaja jornada reducida

Si trabaja menos de 24 horas semanales: corresponde pagar estrictamente por hora, según la categoría.

Si trabaja más de 24 horas pero menos de 48: puede calcularse un proporcional del salario mensual.

Por ejemplo, una trabajadora de tareas generales con retiro que cumple 30 horas semanales deberá cobrar el proporcional del sueldo mensual de $398.722,14, más los adicionales que correspondan.

¿Habrá aumento para empleadas domésticas en 2026?

Hasta el momento no se anunció una nueva convocatoria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Por lo tanto, los valores siguen congelados pese al contexto inflacionario.

Algunos empleadores otorgan sumas “a cuenta de futuros aumentos”, pero no es obligatorio hasta que haya una resolución oficial.

La importancia del trabajo registrado

Los valores publicados corresponden exclusivamente a trabajadoras registradas. El empleo formal garantiza acceso a:

Obra social

Aportes jubilatorios

Licencias pagas

Vacaciones

Licencia por maternidad

Quienes trabajan en la informalidad no tienen garantizado el cobro de estos mínimos ni la protección laboral prevista por la ley.

Hasta que se anuncie una nueva actualización salarial, esta escala es la referencia obligatoria para liquidar los sueldos de empleadas domésticas que se pagan en marzo 2026 en todo el país.