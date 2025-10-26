Elecciones, los nuevos apegos, elegimos tal como amamos
Domingo de elecciones y llega "Arte que motiva", la columna que refleja nuestra mirada y nuestros candidatos, con el estilo particular de Juan Barros.
Domingo de elecciones. La tentación del desvanecer. Los candidatos son tutores de resiliencia? ¿El candidato nos invita a creer como él cree en nosotros? Mi mejor elección es como soy o como sos? No soy mejor que yo. Si dejás de soñar, dejás de soñarte… ¡todo es… como podés empezar a soñar de nuevo!
¡Qué significa para vos es qué significo para vos!
Hemos perdido tanto porque el elegido no es lo elegido y porque lo elegido no es el elegido…
Elegimos tal como amamos.
¿Lo único que nos falta es conocernos o reconocernos?
¿Me salvás de mí?
Todavía hay gente que no especula…
Elecciones, es lo que puede ser…
Hay gente que no se vende cuando sonríe…
Hay gente que lo da todo al pedirte algo…
Hay almas sin estrenar…
Hay gente que nos busca dentro suyo…
¿Tenés lo que me das?
Amar sincera cómo elegimos.
Y es como nos elegimos…
Sos lo que elegí de mi
Elegimos tal como nos enamoramos…
¡Te candidateás tal como te sincerás conmigo!
La vida es como nos despedimos.
Y entonces lo que ya no elegís…
Candidatos tal como me convertís en lo mejor de mí
¡Y… sos mi mejor refutación!
¡Hay mucho que esperar de vos!
Y lo que esperás de mí…
“Es el Resucitado quien cambia radicalmente la perspectiva, infundiendo la esperanza que llena el vacío de la tristeza. En los senderos del corazón, el Resucitado camina con nosotros y por nosotros. Testimonia la derrota de la muerte, afirma la victoria de la vida, a pesar de las tinieblas del Calvario. La historia todavía tiene mucho que esperar en el bien” (León XIV)
La libertad es el modo de creer.
La mirada no calla.
La realidad es nuestra humildad.
¿En qué espejo te elegís…?
¡Sos tu ojalá!
Abrazamos tal como queremos ser.
* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.