Elecciones, los nuevos apegos, elegimos tal como amamos

Domingo de elecciones y llega "Arte que motiva", la columna que refleja nuestra mirada y nuestros candidatos, con el estilo particular de Juan Barros.

Creer en el camino lo abre

Domingo de elecciones. La tentación del desvanecer. Los candidatos son tutores de resiliencia? ¿El candidato nos invita a creer como él cree en nosotros? Mi mejor elección es como soy o como sos? No soy mejor que yo. Si dejás de soñar, dejás de soñarte… ¡todo es… como podés empezar a soñar de nuevo!

¡Qué significa para vos es qué significo para vos!

Hemos perdido tanto porque el elegido no es lo elegido y porque lo elegido no es el elegido…

Elegimos tal como amamos.

¿Lo único que nos falta es conocernos o reconocernos?