El viento sur dejó un saldo de más de 100 incidentes en la provincia

Tal y como se había anticipado, este viernes por la noche comenzó a correr viento sur en distintas zonas de Mendoza , con fuertes ráfagas que provocaron múltiples inconvenientes. Según el último reporte emitido por Defensa Civil, hasta las 11:00 de este sábado se registraron 102 novedades vinculadas al fenómeno meteorológico.

El viento comenzó a sentirse con fuerza cerca de las 20:30 y sorprendió tanto por su intensidad como por el brusco descenso de la temperatura. Este fenómeno ya había sido advertido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El último reporte oficial daba cuenta de un total de 102 incidentes reportados. Guaymallén fue el departamento más afectado, con 28 incidentes producto de veinte árboles caídos, siete postes volteados y un cable cortado. En San Martín, en tanto, hubo nueve árboles caídos, dos cables cortados y se registró la voladura del techo en dos propiedades.

Maipú reportó ocho novedades, entre ellas seis árboles caídos y dos postes afectados. Luján de Cuyo también registró ocho incidentes entre árboles y ramas caídas. En Las Heras se contabilizaron tres árboles caídos, una rama, un poste y dos cables afectados. En Lavalle, por su parte, se registró un total de nueve árboles caídos y dos postes volteados.

Godoy Cruz informó la caída de dos postes, tres árboles y dos cables, mientras que en Rivadavia se registró una rama caída y en la Ciudad de Mendoza se contabilizaron un árbol y dos ramas caídas. Finalmente, en Junín se informó la caída de 13 árboles, dos postes y un accidente de tránsito producto del fuerte viento.

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil indicaron que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica ante la continuidad de las ráfagas y el avance del aire frío sobre Mendoza.