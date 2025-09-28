El viaje. ¿Dónde estás? Y viajamos con quienes podemos hablar de lo que nos pasa...
Cada domingo es un viaje y llega "Arte que motiva", la columna que refleja nuestra mirada y los lugares que habitamos, con el estilo particular de Juan Barros.
El viaje es tal como podemos hablar de lo que nos pasa. A veces el habla es la mirada… Lo que miramos es tal como nos miramos. Lo mirado es la resiliencia de la mirada. El riesgo de viajar es acercarse a uno mismo. El lugar del otro nos evidencia.
¿A dónde me llevás?
Nos llevamos a lugares de sí mismos que no sabíamos reconocer así… sin el otro… sin estar en el lugar del otro.
¡Así llegamos al amor tal como amamos!
La precariedad es tal como nos amaron.
No sabemos qué decir si no lo decimos.
No conocemos más que como nos conocemos.
¡No conozco más que lo que soy!
Podemos ser tal como amamos…
Nos conocemos tal como nos amaron.
El prójimo está tan al alcance como lo estamos de sí mismos.
Como podés creer en mí hacés que pueda creer en mí.
El prójimo es nuestro cicatrizante.
¡A qué confiarnos es a quién confiarnos!
Una rosa no es de nadie.
Alguien es la mirada de la rosa
La mirada es el lugar en el que nos salvamos.
Uno se siente como lo que hace sentir.
Como me mirás te reconocés…
La paz es el hallazgo del lugar del otro.
* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.