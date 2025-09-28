El viaje. ¿Dónde estás? Y viajamos con quienes podemos hablar de lo que nos pasa...

El viaje es tal como podemos hablar de lo que nos pasa. A veces el habla es la mirada … Lo que miramos es tal como nos miramos. Lo mirado es la resiliencia de la mirada . El riesgo de viajar es acercarse a uno mismo. El lugar del otro nos evidencia.

Nos llevamos a lugares de sí mismos que no sabíamos reconocer así… sin el otro… sin estar en el lugar del otro.

La precariedad es tal como nos amaron.

"Toda memoria, todo relato de uno mismo es una representación de su pasado. Pero no se inventa a partir de nada, no se puede contar nada si no se ha vivido nada. Se necesita algo verdadero para buscar en la memoria y encontrar aquello que permite hacer una representación, en el teatro interior", (Boris Cirulnik)

No sabemos qué decir si no lo decimos.

No conocemos más que como nos conocemos.

juan barros (2) Ilustración de Juan Barros.

¡No conozco más que lo que soy!

Podemos ser tal como amamos…

Nos conocemos tal como nos amaron.

El prójimo está tan al alcance como lo estamos de sí mismos.

Como podés creer en mí hacés que pueda creer en mí.

El prójimo es nuestro cicatrizante.

¡A qué confiarnos es a quién confiarnos!

Una rosa no es de nadie.

Alguien es la mirada de la rosa

La mirada es el lugar en el que nos salvamos.

Uno se siente como lo que hace sentir.

Como me mirás te reconocés…

La paz es el hallazgo del lugar del otro.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.