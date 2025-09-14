Creer en el camino lo abre, ver no es el límite de la realidad

Así como comprendo cómo sos, es como comprendo cómo soy. ¡Qué de nosotros nos enseña a cada instante es descubrir al maestro interior! El espejo nos devuelve la mirada . ¡Nada más! La vergüenza es como nos representamos. Lo que no puedo decir por temor a lo que me vas a decir… Y el destino sufrido es la última palabra…

Somos lo que nos falta decir.

Eso que no forma parte de la historia si no lo decimos…

La resiliencia nos hace nombrarnos de nuevo por primera vez.

De cuando la suerte nos aturde…

¿Después de lo que te pasó… Qué?

El “No puedo más” de un exceso de determinación condena a la muerte psíquica.

El escándalo del sí. ¡Sí puedo!

¡No es fácil creer!

Algo nos pasó.

Ilustración de Juan Barros.

“Algo” no queda en las circunstancias. ¡Queda en alguien!

La experiencia es por donde pasan las circunstancias.

Transformando lo que es en lo que somos.

A través de la obra de arte adviene lo cotidiano del artista.

Lo extraordinario es el nuevo paradigma.

Y mantiene viva a la persona ante la adversidad.

El “hacer” vivifica al “ser”.

El “hacer” nos nombra.

La creatividad es el espejo en el que nos miramos.

El destino no me hace creer más que yo.

¡Nada te vence antes de vos!

Nos agota la inhibición. “No decir” nos convierte en una presa inmovilizada por el sentido de alerta.

Lo que no puedo decir no es por mi culpa. Es por lo que me hicieron sentir culpa…

El pasado es una prisión o es, a través de la resiliencia, la salida al presente

“La resiliencia intenta responder a dos preguntas:

¿Cómo es posible conservar la esperanza cuando uno está desesperado?

¿Cómo me las arreglé para salir adelante?” (Boris Cyrulnik)

Nos debatimos a través de determinantes biográficos.

¿El entorno nos da la palabra?

O nos adjudican imágenes…

¡No seas tu detractor!

“Cuando el trauma obliga a una transformación que es consecuencia del derrumbamiento psíquico que el propio trauma ha provocado, la resiliencia invita a una metamorfosis que transforma el desgarro en fuerza, la vergüenza en orgullo” )Boris Cyrulnik)

No me nombres tal como sos.

¡Porque soy tal como soy!

Como nos aman nos dispone a lo amado.

Como amamos nos hace amar.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.