Nos falta ver si nos falta la mirada. ¡Cuidado!

La mirada es condescendiente. El espejo es inimputable. ¡No te condiciones! La única condición es como sos. La mirada es el acento. Sos lo que acentúas… El espejo es como me mirás. Como me amás, me conocés… ¡Sos como lo que causas! Hay mendigos de miradas al costado del camino por donde pasan los ciegos.

La mirada es lo que nos falta.

Tal como decidimos amar podemos ver .

¡Tal como soy puedo ver!

Tal como nos faltó amar…

Las necesidades son como nos necesitamos.

Juan Barros (2) Creer en el camino, lo abre Ilustración de Juan Barros.

Por qué se nos recordará es el último espejo por el que pasamos…

Así como nos miramos es como creemos.

¡Así como nos miran es como hicimos creer!

Cómo elegís es lo que elegís

La atención nos sana.

Lo que puedo es como puedo amar.

Y la misericordia nos sincera.

El vínculo es el discernimiento…

Hay tantos espejos a oscuras…

Creer hace ver.

La voluntad es el presupuesto para ver.

Lo que nos hace ser es como amamos.

La creación del collage rebela en mí a la mirada.

La mirada es en sí misma lo mirado.

La fragmentación no evoca. Convoca a ver.

La historia de vida es la creación de la mirada.

El pasado es lo mirado.

La mirada es lo vigente.

Lo que tenés es tal como sos.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.