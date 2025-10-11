El tiempo en Argentina este domingo 12 de octubre: sol en gran parte del país y algunas lluvias en el norte
El domingo 12 de octubre se presentará mayormente soleado en casi todo el país, con lluvias aisladas en el norte y centro. Mirá el pronóstico completo.
El tiempo de este domingo 12 de octubre traerá condiciones agradables en la mayor parte del territorio argentino. El sol predominará desde la región de Cuyo hasta la Patagonia norte, con temperaturas templadas y vientos suaves.
En el centro del país, Córdoba y Santa Fe disfrutarán de una jornada estable, con cielo algo nublado por momentos y buen tiempo en general. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre. Mientras que, Buenos Aires, tendrá una jornada nublada con lluvia.
El tiempo para este domingo 12 de octubre
Hacia el norte argentino, las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes presentarán lluvias y tormentas aisladas durante la jornada. En contraste, el resto del norte mantendrá cielo despejado o parcialmente nublado.
En la Patagonia, el tiempo se mantendrá variable: se prevé nubosidad en el sur y cielo despejado en el norte. Tierra del Fuego y el extremo sur tendrán algunas nubes, pero sin lluvias significativas.