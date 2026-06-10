El tiempo en alta montaña no mejora: ya son 20 cm de nieve acumulada

Alta montaña registró incesantes nevadas durante las últimas horas, lo que provocó que se cerrara el paso a Chile.

Las nevadas en alta montaña son intensas y persistirán durante gran parte de la jornada.

Las intensas nevadas en alta montaña persisten. Incluso, ya desde el lunes en la noche las condiciones climáticas habían obligado a las autoridades a cerrar el paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor para todo tipo de vehículos. La medida está vigente para la circulación en ambos sentidos.

En ese marco, desde las primeras horas de este miércoles se registraron intensas nevadas en la zona cordillerana . Con el correr de las horas, zonas como Las Cuevas, en lado argentino, o Portillo, en Chile, fueron acumulando nieve.

Según registros fílmicos, en Portillo, en la zona de la Ruta 60 de Chile, incluso durante la tarde de este miércoles llegaron a acumularse cerca de 20 centímetros de nieve.

Nevadas en Portillo 10 de junio 2026 Osvaldo Valle Cómo seguirá el tiempo en alta montaña Según indica el pronóstico, para el resto del día persistirán "las condiciones de mal tiempo desde la madrugada y durante toda la jornada. Se espera una mejora hacia las 23 o la medianoche. Las precipitaciones más importantes se concentrarían en los sectores sur y central, con acumulaciones de nieve nueva estimadas entre 30 y 40 cm. En la zona norte las acumulaciones serían menores".

En tanto, para el jueves se espera una mejora en las condiciones climáticas, situación que se extenderá por varios días.