El tango revive en Mendoza: milongas, música en vivo y dónde ir

El tango en Mendoza experimenta una paradoja silenciosa en sus noches. Aunque las milongas florecen en diferentes espacios, la música en vivo brilla por su ausencia en sitios en los que se puede bailar. Sostener un circuito con orquestas estables representa un desafío de presupuestos para lograr una necesaria sintonía entre el escenario y la pista de baile.

"Estamos en un problema porque no existen las milongas con música en vivo ", sentencia con honestidad Ansuya Difonso, organizadora y profesora reconocida en Godoy Cruz, al describir la realidad mendocina. Los eventos con agrupaciones estables suelen ser esporádicos o atados a ciclos municipales específicos, ya que los costos de producción resultan prohibitivos para la gestión privada.

"Imaginate que yo como organizadora si tuviera que pagar una orquesta, lo que yo personalmente saco de entradas o saco con las clases, no me alcanza ni para pagar un músico; económicamente el tango es complicado, cuesta mucho sostener los lugares porque el tanguero no consume mucho", añade Difonso sobre las dificultades financieras.

Las alternativas particulares subsisten con entradas que oscilan "entre 4 a 7 mil pesos", según detalla el organizador Carlos Chamorro, ingresos que habitualmente apenas cubren los costos logísticos esenciales y el mantenimiento del buffet básico.

Analizando los costos de la escena del tango: los entrevistados detallaron los desafíos económicos que enfrentan las producciones independientes.

Códigos y costumbres de la milonga tradicional

"Al milonguero milonguero le gusta bailar con musicalizadores, salvo que sea una orquesta bien de tango que toque piezas especiales; a la gente le encanta bailar con musicalizador", puntualiza Chamorro.

El público prefiere la estructura predecible de las grabaciones clásicas de las décadas del 20 al 50 o 60, cuyos tiempos y cadencias conocen a la perfección. Esta rigidez musical sostiene un ecosistema con rituales inquebrantables. Carlos explicó que en Buenos Aires se estila el uso del cabeceo a la distancia para sacar a bailar, pero en Mendoza directamente se invita a la pareja.

Las veladas se desarrollan con tandas completas de cuatro temas de una misma orquesta antes de la cortina musical a modo de pequeña pausa. Además cuenta que se ambienta el lugar con luces tenues para generar un clima.

La mirada de los músicos sobre el escenario

Desde la vereda del escenario, el músico Gonzalo Lesta Saraví coincide en que la mayor parte de la movida actual es puramente autogestiva y plantea una autocrítica hacia el sector artístico.

"Honestamente creo que la dificultad reside en que el público milonguero está acostumbrado a pagar entradas baratas y no siempre recibe bien a la música en vivo; pero por parte de los músicos también se da que muy pocos hacen un estudio exhaustivo de qué es lo que mueve al bailarín, qué lo motiva", analiza el experto músico, quien trabajó tocando en pistas de Buenos Aires.

Lesta Saraví argumenta que muchos conjuntos locales surgen sin preguntarse claramente "para qué y para quién quieren tocar", limitándose a presentar sus obras sin asumir la responsabilidad de amoldarse a las exigencias técnicas del baile social.

Para acortar esa brecha, el artista sostiene un proyecto junto a la pianista Luciana Glogowski en el que ejecutan tango milonguero estricto, buscando reactivar esa comunión perdida entre el compás vivo y el abrazo.

tango godoy cruz1 Milongas en Mendoza: por qué el circuito local baila con musicalizadores y la orquesta en vivo es una excepción. Foto: Archivo MDZ

A pesar de la falta de orquestas estables en las veladas semanales, la comunidad tanguera local mantiene una vitalidad notable y una convivencia generacional única en la oferta nocturna regional.

"El ambiente en general es lindo, vas a ver cosas que quizás en otras disciplinas no lo ves, vas a ver bailar gente jovencita con gente muy grande", destacó Carlos Chamorro para ilustrar la calidez de estos espacios.

En sintonía, el organizador remarca la diversidad reinante en las pistas mendocinas: "Vas a tener un pibe de 20 años bailando con una señora de 60 o 70 años, o al revés; en el tango existe eso, el abrazo del tango no importa las edades, e incluso hoy también existen sacar a bailar chicas con chicas y chicos con chicos". Esta apertura democratiza las noches y tracciona públicos diversos hacia las propuestas de los organizadores independientes.

Convocatorias y grandes encuentros de tango

El volumen de asistencia varía drásticamente según la regularidad y la envergadura del encuentro planificado. En las citas semanales tradicionales la concurrencia suele mantenerse "entre 30 y 50 personas", mientras que las propuestas mensuales en espacios de mayor capacidad -como el salón de Andes Talleres junto a la pileta- logran congregar "aproximadamente de 100 a 150 personas", según los registros de Chamorro.

El techo de convocatoria se alcanza en las grandes producciones anuales y eventos gubernamentales: "En un festival grande que organizamos pueden ir unas 500 personas", aseguró. Para estos hitos específicos, la difusión digital resulta la herramienta indispensable, dado que la comunidad tanguera mendocina se entera y coordina su asistencia de manera casi exclusiva "a través de las redes sociales".

tango godoy cruz En Mendoza no existen las milongas con música en vivo, solo algunos eventos aislados durante el año. Foto: Prensa Godoy Cruz

El horizonte de la escena tanguera local

"Mendoza es una plaza tanguera importante, la más grande del oeste sin dudas", concluye con firmeza Gonzalo Lesta Saraví. Mientras los organizadores continúan batallando contra los márgenes económicos y los músicos refinan su propuesta para seducir al bailarín, el deseo de recuperar un espacio permanente donde la música en vivo y la danza convivan de forma fluida sigue siendo el gran faro de la comunidad.

Agenda Cultural:

Dónde escuchar música y bailar tango en Mendoza

Espacios para escuchar músicos y agrupaciones

Cantina Juglar (Yrigoyen 27, Ciudad)

El Búnker (Espacio cultural autogestivo)

Biri Biri (Espacio de encuentros artísticos)

Rollo Estudio (Sesiones y grabaciones en vivo)

Elixir Vinoteca (Maridaje de tango y vino)

La Partichela (Encuentros de música acústica)

Arte Justo Bar (Ciclos de tango y espectáculos)

Social Club (Presentaciones nocturnas)

Centro Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Casa Serú y el Colectivo de Pianistas (Conciertos de piano y música de cámara)

Oye Bar (Espectáculos en vivo)

Sala Ana Frank (Maipú 230, Ciudad)

Casa Bohemia (Ciclos íntimos de arte)

Galería de las Flores (Intervenciones urbanas y acústicas)

Festivales destacados: Festival Música y Sombras (tango nuevo), San Vicente Tango (Godoy Cruz) y Tango por los Caminos del Vino.

Grilla de Milongas y Prácticas Semanales

Martes

Milonga La Oficina del Tango: A partir de las 21:00 hs. Lugar: Pasaje San Martín, 1er Piso, Oficina 65, Ciudad.

Miércoles

Tango en el Patio: Clase a las 21:00 hs, posterior práctica. Lugar: Alpatacal casi Juan B. Justo, Ciudad.

Che Popeye Milonga: Clase a las 21:00 hs, posterior milonga. Lugar: Juan B. Justo 261, Ciudad.

Jueves

Milonga La Linda (Bajo el Cedro): Clase a las 20:00 hs, posterior milonga. Lugar: Necochea 538, Ciudad.

Milonga La Atrevida: Clases a las 21:00 hs, posterior milonga. Lugar: Belgrano 1175, Ciudad.

Milonga Tango Libre: Desde las 20:30 hs. Lugar: San Martín 174, Luján de Cuyo.

Viernes

Milonga Zona Tango: Clase a las 20:30 hs, posterior milonga. Lugar: Perú 1779, Ciudad.

Sábado

Práctica Antimufa: De 18:00 a 22:00 hs. Lugar: San Martín 1422, Godoy Cruz.

Milonga Tango Art: A las 21:00 hs. Lugar: SUM Andes Talleres (Castellano y A. Álvarez, Godoy Cruz).

Milonga La Disidente: Con la música de Eugenia Grillo & Favio Serenisky. Clase a las 21:30 hs, posterior milonga. Lugar: Maipú 230, Ciudad.

Milonga en San Martín: A las 21:30 hs. Lugar: El Bodegón de Mi Vieja (Belgrano 348, San Martín).

Domingo

Milonga La Jodida: Clase a las 20:00 hs, posterior milonga. Lugar: Chacras de Coria.

Milonga El Abrazo: A las 21:00 hs. Lugar: San Martín Sur 610, Godoy Cruz.