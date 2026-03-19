Quién es la pareja de bailarines mendocinos que ganó la Copa Mundial de Tango en Estambul

Con una técnica impecable y una herencia cultural que corre por sus venas, Franco Sosa y Romina Moreno se alzaron con el primer puesto en el corazón de Turquía. Desde la redacción de MDZ, dialogamos en exclusiva con los protagonistas antes de su regreso al país.

Franco Sosa y Romina Moreno se consagraron este lunes 16 de marzo como los flamantes bailarines campeones de la Tango to Istanbul World Cup en la categoría Tango Escenario. En una final que desbordó adrenalina en la capital turca, los mendocinos lograron imponerse ante parejas de todo el mundo con una coreografía que combinó destreza técnica y una narrativa dramática conmovedora. “La posibilidad de competir surgió desde el año pasado, pero en ese momento estábamos en Mendoza con plenos ensayos de Vendimia departamentales y no pudimos presentarnos”, confiesa Franco, rememorando el sacrificio que implica equilibrar la agenda cultural de nuestra provincia con las competencias internacionales.

Siete años de complicidad y danza en Mendoza La química sobre el escenario no es casual: Franco (28) y Romina (33) bailan juntos desde hace siete años. Su historia comenzó en nuestra provincia, donde el destino y la danza los unieron bajo la dirección de un referente local. “Nos conocimos en Mendoza, en la compañía de Héctor Moreno”, recuerda Franco con nostalgia. Para esta consagración en Turquía, la pareja perfeccionó una pieza que ya los había llevado a la final del Mundial de Tango en Buenos Aires el año pasado. Tras meses de ensayos intensivos con grandes maestros, decidieron que el 2026 sería el año de dar el gran salto internacional.

pareja argentinos mundial de tango (3) Precisión y elegancia: la coreografía que consagró a los mendocinos en Turquía. Marcelo Di Rienzo Una experiencia mística en Estambul Tango to Istanbul no es solo una competencia, sino una cumbre que reúne a los mejores maestros del globo. Durante seis días, la pareja convivió con la élite del género en un entorno masivo y vibrante. “Vinimos a milongas de 2.000 o 3.000 personas en una sola noche, donde se genera un baile social y exhibiciones de maestros que llenan teatros”, relata Sosa con el entusiasmo de quien acaba de vivir un hito profesional. La intensidad del evento, que incluye workshops y clases magistrales, sirvió de antesala para una semifinal donde clasificaron en primer lugar, manteniendo el liderazgo hasta el último compás de la gran final.

pareja argentinos mundial de tango (2) Un abrazo de victoria tras cuatro años de trabajo artístico con el tango en sus venas. Marcelo Di Rienzo La precisión técnica de Sosa y Moreno alcanzó su punto máximo al ritmo de la orquesta Tangobardo, cuya música en vivo potenció la carga emotiva de su performance. Este triunfo no es casualidad, sino el resultado de cuatro años de perfeccionamiento en Buenos Aires tras dejar su Mendoza natal. “Sentimos que hemos dado un paso muy importante en nuestra carrera artística; ganar esto nos posiciona mejor dentro del ambiente del tango porque hemos hecho ruido internacional”, reflexiona Franco, destacando que este galardón es el impulso necesario para lo que viene en su calendario profesional.

Mirá el video de la coreografía que consagró a la pareja mendocina en Estambul: Pareja Argentina Ganadora Del Mundial De Tango Video: fragmento de la transmisión oficial del Festival TanGO To Istanbul. Nuevos horizontes: giras y maestría Más allá de la copa, el triunfo en Estambul funciona como una llave maestra para el mercado europeo y asiático. Franco es consciente de que este logro cambia las reglas del juego para ellos. “El objetivo principal de presentarnos era ganar para poder ir el año que viene como maestros, porque eso nos abre las puertas de poder hacer una gira y participar en otros festivales por Europa y todo el mundo”, explica el bailarín sobre sus ambiciones a corto plazo. Esta visión estratégica demuestra que, para ellos, el tango es tanto una pasión como un proyecto de vida global.