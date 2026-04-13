El servicio del Tren de la Costa quedará interrumpido: hasta cuándo y por qué motivo

El servicio del Tren de la Costa quedará interrumpido durante 21 días, desde el lunes 13 de abril hasta el domingo 3 de mayo inclusive, según informó Trenes Argentinos . La medida fue dispuesta por una obra hidráulica a cargo del Municipio de San Isidro , que contempla la construcción de un aliviador de desagües pluviales en la cuenca Alto Perú.

De acuerdo con lo comunicado, la interrupción responde a la necesidad de avanzar con una intervención que exige trabajos por debajo del tendido ferroviario. En el marco de ese proyecto, la comuna debe realizar el cruce de los caños colectores pluviales en el paso a nivel ubicado en la calle 33 Orientales.

Esa tarea tendrá impacto directo sobre la operación ferroviaria. Por ese motivo, durante el período previsto será necesario aplicar un corte total del suministro eléctrico de la línea. Según se indicó, esa medida fue definida para garantizar la seguridad de los trabajos que se desarrollarán en la zona.

La afectación del servicio coincidirá con restricciones en el paso peatonal y vehicular en el cruce de 33 Orientales. El tránsito permanecerá limitado durante toda la intervención, como consecuencia del avance de la obra en ese sector del distrito.

Ante esa situación, se informaron alternativas para la circulación. Tanto quienes se desplacen a pie como quienes transiten en automóvil podrán utilizar las calles Juan Crisol y Presidente Uriburu como vías opcionales mientras duren los trabajos.

Cuáles son las alternativas para viajar sin el Tren de la Costa

De acuerdo con lo difundido por Trenes Argentinos, ante la interrupción del servicio del Tren de la Costa por 21 días, los pasajeros pueden elegir la opción del tren Mitre Ramal Tigre, y combinar, en caso de ser necesario, con las líneas de colectivos detalladas en el siguiente gráfico.

Captura de pantalla 2026-04-13 093533 Las alternativas para viajar ante la interrupción del servicio del Tren de la Costa. Trenes Argentinos

De qué trata el Aliviador Alto Perú, la nueva obra de San Isidro

El proyecto por el cual se interrumpirá el Tren de la Costa forma parte de una obra de mayor alcance. El Aliviador Alto Perú integra un plan destinado a optimizar el drenaje pluvial en distintos barrios de San Isidro. Según se explicó, el objetivo es mitigar los efectos de las lluvias intensas y evitar inundaciones mediante la ampliación del sistema de desagües preexistente.

La construcción del aliviador requiere el paso de caños colectores pluviales por debajo de la infraestructura ferroviaria. Esa intervención obliga a coordinar tareas sobre un punto específico del recorrido y condiciona la prestación habitual de la línea durante el plazo establecido.