El regreso desde Chile por el paso internacional presentó demoras tras el fin de semana largo

El finde XXL fue aprovechado por los mendocinos para tener una escapada turística hacia Chile , congestionando así el tránsito por el corredor de alta montaña y el paso internacional Cristo Redentor , que este lunes presentó demoras inusuales en el regreso tras el fin de semana.

No fueron significativas, pero aún así las personas que regresaron al país desde Chile tuvieron una demora de entre una hora y 90 minutos en el Complejo Roque Carranza-Horcones, en el lado argentino. Un video registró la fila de vehículos que esperaban fuera para ingresar y realizar la documentación. Fila que se incrementó en mayor medida en horas de la tarde de este lunes, en el cierre del fin de semana.

En cambio, la demora para quienes quería cruzar a Chile en la tarde de este lunes era de apenas 10 minutos en el Complejo Los Libertadores, en el lado chileno.

La demora en el regreso de argentinos de la escapada en Chile

En la jornada del domingo, ingresaron al país 4.915 personas, mientras que otras 4.496 cruzaron hacia Chile. Mientras que 31 colectivos y 1.351 vehículos particulares ingresaron, 53 colectivos y 978 vehículos viajaron al país trasandino.

En el sur provincial, por su parte, el paso internacional Pehuenche también seguirá habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos. En los siguientes horarios:

Salida de Argentina: de 09.00 a 18:00 horas.

Entrada a Argentina: de 09.00 a 19:00 horas.

La Ruta Nacional 145 está transitable pero las autoridades recomiendan precaución entre la localidad de Las Loicas y el límite Internacional, porque la calzada está en reparación.

Trágico accidente en la ruta 7

Un grave accidente produjo una fatalidad la tarde de este lunes en alta montaña. El choque fue protagonizado por un automóvil y un camión. A raíz del impacto, un joven de 28 años, quien viajaba en el rodado menor, murió en el lugar. En tanto, otras dos ocupantes del vehículo resultaron heridas.

El hecho se registró cerca de las 19 cuando un Renault Clio bordó, que circulaba en dirección a la Ciudad de Mendoza, colisionó con un camión Volvo con semirremolque, que viajaba en dirección a Chile, a la altura del kilómetro 1.085 de la ruta 7.