El pronóstico para Mendoza indica un martes con mejora en el tiempo y ascenso de la temperatura

El pronóstico para este martes 19 de agosto en Mendoza anticipa menos nubosidad y un ascenso de la temperatura en el llano.

Martes con cielo más despejado en Mendoza, mínima de 6°C y máxima de 20°C, con vientos moderados del sur.

Tras un lunes mayormente nublado y con ambiente frío, este martes 19 de agosto el tiempo mejora en la provincia. El pronóstico anticipa nubosidad en disminución, vientos moderados del sector sur y un ascenso en la temperatura, con mínima de 6° y máxima de 20°.

La jornada se presentará más estable en el llano, con mayor presencia de sol en comparación con el inicio de la semana. Sin embargo, en la cordillera de Mendoza las condiciones se mantendrán inestables, lo que podría generar complicaciones en rutas de alta montaña.