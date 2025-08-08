El pronóstico indica que este viernes vuelve el sol a Mendoza y habrá un aumento en las temperaturas
La nubosidad comienza a disminuir y vuelven las condiciones agradables, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Luego de una jornada gris e inestable, este viernes el tiempo mejora en Mendoza. El pronóstico indica poca nubosidad, heladas parciales en la madrugada y un ascenso moderado de la temperatura durante el día, con vientos leves del noreste.
De acuerdo con los datos oficiales, se espera una mínima de 3° y una máxima de 17°, en el marco de una jornada sin eventos climáticos relevantes.
El tiempo para el fin de semana en Mendoza
El sábado 9 de agosto continuará con poca nubosidad, heladas parciales y poco cambio de la temperatura. El viento seguirá soplando desde el noreste y las temperaturas se mantendrán estables, con una mínima de 4° y una máxima de 17°.
El domingo se perfila como el día más agradable del fin de semana. Se espera cielo mayormente despejado, heladas parciales por la mañana y un nuevo ascenso térmico hacia la tarde. La mínima será de 4° y la máxima llegará a los 19°.