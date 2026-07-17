El pollo desplazó a la carne vacuna y se convirtió en la carne más consumida en Argentina

El presidente de la Confederación Rural Argentina (CRA), Carlos Castagnani, sostuvo en la 105.5 FM MDZ Radio que la modificación en los hábitos de consumo responde a un “cambio cultural” y no solamente a una cuestión de precios. En ese contexto, la carne de pollo logró superar a la vacuna como la más elegida por los consumidores.

“Yo creo que es algo cultural, algo que se viene dando desde hace un tiempo, diferentes alternativas, en algún momento también tuvo que ver el valor entre una carne y la otra, pero bueno, es parte de la realidad”, expresó Castagnani en diálogo con MDZ Club.

Consultado sobre si la diferencia de precios entre el pollo y la carne vacuna fue el principal motivo del cambio, el dirigente rural sostuvo: “No, no, yo creo que, como dije, hay un cambio cultural, que la gente, bueno, diversificó su dieta, diríamos. Para mí no hay un solo factor y por supuesto que en su momento el precio también tuvo su injerencia”.

Castagnani consideró que la brecha entre el consumo de pollo y carne vacuna podría mantenerse, aunque destacó que la carne bovina continúa formando parte de la identidad alimentaria argentina.

“A ver, creería que llegó a niveles que se van a mantener, no tengo elementos como para avalarlo, pero bueno, la cultura también del argentino es la carne, ¿no? Así que creo que se va a mantener también dentro de los parámetros lógicos ”, afirmó.

En ese sentido, descartó que el menor consumo interno de carne vacuna represente una preocupación para el sector ganadero. “No, porque sinceramente no vemos ese panorama y con los mercados que se están abriendo, bueno, creo que vamos a tener que producir mucho y muy bien para poder abastecerlos”, indicó.

El titular de CRA también destacó el impacto que pueden tener los nuevos acuerdos comerciales para la actividad. “No olvidemos que esto abre mercados muy importantes para la producción nuestra que va a haber que abastecerlos, así que creo que ahí hay una oportunidad muy importante”, señaló.

Además, explicó que parte de la producción que no se consume en el mercado interno encuentra destino en el exterior. “De parte sí, yo creo que hoy sería que lo que no se consume en forma interna se exporta, por eso estos convenios son más que importantes para dar flexibilidad a una producción que crea arraigo, que está en el interior del país, y que tenemos que potenciarla”, sostuvo.

Rentabilidad, costos y el futuro de la ganadería

Al analizar la situación actual del sector, Castagnani advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan los productores. “Yo creo que no solamente la industria, sino las economías regionales están pasando momentos delicados porque si bien hay buena producción, producción de calidad, pero bueno, no hay la rentabilidad que necesita cualquier comerciante para apostar a su negocio”, explicó.

En esa línea, apuntó contra los costos de producción y la carga burocrática. “Creo que estamos en un país que es caro para producir y creo que uno de los puntos, diría, importantes es bajar el costo de producción, que es bajando impuestos y bajando costo y la burocracia que todavía existe en nuestro país”, afirmó.

Sobre una posible recuperación del consumo interno de carne vacuna, sostuvo que la tradición argentina seguirá teniendo peso. “La cultura del argentino es la carne y bien esto se acomode, que se tiene que ir mejorando, vamos a volver a lo que siempre fue la carne para nuestro país”, manifestó.

Finalmente, Castagnani se refirió a la incorporación de otras carnes al mercado y rechazó una competencia entre producciones. “Tenemos que darle al ciudadano todas las alternativas y creo que es parte de lo que tenemos que ir acostumbrándonos, pero no una producción contra la otra, sino ir juntos y que todas las producciones tengan su horizonte”, concluyó.