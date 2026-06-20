El paso Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos

Luego de permanecer cerrado el jueves por nevadas y reabrir el viernes, el paso Cristo Redentor opera normalmente. Precaución al circular.

Este sábado, el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación y con portación obligatoria de cadenas, según informaron las autoridades de alta montaña.

El jueves, por intensas nevadas, el paso internacional permaneció cerrado. Sin embargo, el viernes se tomó la decisión de reabrirlo luego de evaluar el estado de situación tanto del clima como de las rutas.

El paso Cristo Redentor se encuentra habilitado. Osvaldo Valle Se espera que las condiciones climáticas sean óptimas durante toda la jornada. Para el domingo se pronostica una mejora en la nubosidad en la zona, por lo que las autoridades recomiendan organizar con tiempo los viajes y mantenerse informados por los canales oficiales.

Al momento no se informan demoras en la aduana para vehículos particulares, aunque sí se registra una importante fila de camiones en el sector del peaje de Las Cuevas.

El pronóstico en alta montaña Para este sábado se espera una jornada nublada con precipitaciones débiles. A primera hora de la mañana se registraron las siguientes temperaturas: