El paso Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos
Luego de permanecer cerrado el jueves por nevadas y reabrir el viernes, el paso Cristo Redentor opera normalmente. Precaución al circular.
Este sábado, el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación y con portación obligatoria de cadenas, según informaron las autoridades de alta montaña.
El jueves, por intensas nevadas, el paso internacional permaneció cerrado. Sin embargo, el viernes se tomó la decisión de reabrirlo luego de evaluar el estado de situación tanto del clima como de las rutas.
Se espera que las condiciones climáticas sean óptimas durante toda la jornada. Para el domingo se pronostica una mejora en la nubosidad en la zona, por lo que las autoridades recomiendan organizar con tiempo los viajes y mantenerse informados por los canales oficiales.
Al momento no se informan demoras en la aduana para vehículos particulares, aunque sí se registra una importante fila de camiones en el sector del peaje de Las Cuevas.
El pronóstico en alta montaña
Para este sábado se espera una jornada nublada con precipitaciones débiles. A primera hora de la mañana se registraron las siguientes temperaturas:
- 4° Uspallata
- -7° Punta de Vacas
- -10° Puente del Inca
- -11° Las Cuevas
Paso Pehuenche habilitado
Según informaron las autoridades, el paso Pehuenche en el sur mendocino se encuentra habilitado en ambos sentidos, recalcando la importancia de circular con precaución durante todo el trayecto.