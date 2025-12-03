El papa León XIV expresó su deseo de viajar a la Argentina: cuándo llegaría al país

Durante su regreso de Líbano y Turquía, a bordo del avión papal, el sumo pontífice habló de la posibilidad de realizar su esperada visita a la Argentina.

En diálogo con la prensa a bordo del avión papal, el papa León XIV reveló cuál será su próximo destino, luego de regresar de su visita al Líbano y Turquía, lo que constituyó su primer viaje internacional desde el inicio de su pontificado.

En ese marco, el sumo pontífice confirmó que su próximo viaje internacional será a África, con una visita programada a Argelia. Además, manifestó su deseo de recorrer América Latina en un futuro, incluyendo específicamente a Argentina y Uruguay, aunque aclaró que aún no hay definiciones concretas respecto a ese posible itinerario.

En el encuentro con cerca de 80 periodistas acreditados, entre ellos corresponsales de agencias como EFE, el pontífice abordó tanto su agenda inmediata como sus aspiraciones para próximos destinos.

G7Pmit8WQAAlGg9 La periodista Elisabetta Piqué compartió una imagen de la conferencia junto al Papa León XIV a bordo del avión papal. X @bettapique “No hay nada de seguro, pero espero realizar un viaje a África, este será el siguiente a confirmar”, afirmó León XIV, y añadió que su intención es incluir a Argelia en el recorrido. “Personalmente quiero ir a Argelia para visitar los lugares de la vida de San Agustín, pero también para continuar con la construcción de puentes y diálogo entre el mundo cristiano y musulmán”, explicó.

El Papa destacó el valor simbólico de Argelia en ese contexto, al recordar que San Agustín es una figura muy respetada en ese país del norte de África. “Es muy interesante porque es muy respetado por ser hijo del país”, señaló, en alusión al papel del teólogo cristiano en la historia religiosa de la región.