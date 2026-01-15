El PAMI subasta 18 camionetas: cuáles son los precios, los modelos y cómo participar
El PAMI confirmó una nueva subasta a través del sitio del Banco Ciudad. Cómo inscribirse en el remate.
En las últimas horas, el PAMI confirmó la realización de una nueva subasta que llegará a concretarse en el mes de marzo. La misma se llevará adelante a través del sitio web del Banco Ciudad y llega con camionetas usadas muy interesantes para quienes quieran pujar por los rodados.
Esta es una de las últimas subastas que se confirmó ya que el Banco Ciudad tiene un calendario muy apretado con los remates organizados por distintas instituciones como ARCA, que próximamente subastará autos, consolas de videojuegos, celulares y muchos más productos.
Te Podría Interesar
Esta será la primera subasta que organizará el Banco Ciudad con el PAMI.
Qué subasta PAMI en marzo
El 6 de marzo de este mismo año, el PAMI pondrá a disposición de puja unos 18 vehículos entre los que se encuentran camionetas usadas por el organismo nacional en distintas ocasiones y delegaciones.
Entre lo más destacado se encuentran utilitarias como la Renault Master, la Renault Kangoo, Citroen Jumper y Berlingo. Todas estas están usadas, con varios kilómetros recorridos, pero que valen la pena de ser vistas en el remate.
La mayoría de los vehículos son de modelo entre el 2007 y el 2010. A su vez, los precios son cercanos a los 5.000.000 como base.
Cómo participar de la subasta
Para poder participar de la subasta actual y ofertas similares, tenés que seguir estos pasos:
1. Registro en la plataforma
-
Ingresar al sitio oficial de subastas del Banco Ciudad: subastas.bancociudad.com.ar
Crear una cuenta o iniciar sesión si ya tenés una registrada.
2. Inscripción a la subasta
-
Dentro de la plataforma, buscar la Subasta N° 3796 y hacer clic en inscribirse o participar.
La inscripción suele estar habilitada hasta 48 hs antes de la fecha y hora de inicio de la subasta online.
3. Garantía / depósito
-
Muchas subastas requieren efectuar un depósito de garantía (caución) para poder ofertar.
El monto y la forma de depósito están detallados en la sección de Condiciones de Venta de cada subasta.
4. Aceptar condiciones de venta
-
Antes de ofertar, deberás aceptar los términos y condiciones de la venta, que incluyen formas de pago, retiro de bienes, posibles tributos (por ejemplo IVA 21% sobre el precio) y otras obligaciones.