El PAMI subasta 18 camionetas: cuáles son los precios, los modelos y cómo participar

El PAMI confirmó una nueva subasta a través del sitio del Banco Ciudad. Cómo inscribirse en el remate.

En las últimas horas, el PAMI confirmó la realización de una nueva subasta que llegará a concretarse en el mes de marzo. La misma se llevará adelante a través del sitio web del Banco Ciudad y llega con camionetas usadas muy interesantes para quienes quieran pujar por los rodados.

Esta es una de las últimas subastas que se confirmó ya que el Banco Ciudad tiene un calendario muy apretado con los remates organizados por distintas instituciones como ARCA, que próximamente subastará autos, consolas de videojuegos, celulares y muchos más productos.

Esta será la primera subasta que organizará el Banco Ciudad con el PAMI.

Qué subasta PAMI en marzo El 6 de marzo de este mismo año, el PAMI pondrá a disposición de puja unos 18 vehículos entre los que se encuentran camionetas usadas por el organismo nacional en distintas ocasiones y delegaciones.

Entre lo más destacado se encuentran utilitarias como la Renault Master, la Renault Kangoo, Citroen Jumper y Berlingo. Todas estas están usadas, con varios kilómetros recorridos, pero que valen la pena de ser vistas en el remate.