El Metrotranvía al aeropuerto tendrá un servicio directo para turistas

Llegar al aeropuerto en transporte público dejará de depender solo del colectivo, el taxi o las aplicaciones de viaje. Mendoza avanza con la extensión del Metrotranvía hasta El Plumerillo y el Gobierno ya definió un esquema particular: habrá un servicio directo para turistas y otro con paradas intermedias.

La novedad fue explicada por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, quien anticipó que el recorrido hacia la aeroestación tendrá dos funcionamientos distintos sobre la misma traza. Uno conectará el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli con la Estación Mendoza sin detenerse en el camino; el otro servirá para integrar a los barrios del norte de Las Heras al sistema de transporte urbano.

La decisión apunta, en primer lugar, a ordenar el traslado de quienes arriban a la provincia por vía aérea . La línea express funcionará como una conexión directa entre El Plumerillo y la Ciudad de Mendoza, pensada para pasajeros que necesiten llegar al centro sin combinar medios de transporte ni atravesar múltiples paradores antes de destino. Según explicó Mema, el objetivo es tomar como referencia modelos de grandes ciudades, donde los aeropuertos tienen servicios rápidos y diferenciados para visitantes.

La medida también incorpora un argumento de seguridad. Al evitar paradas intermedias, el Gobierno busca ofrecer un traslado más controlado para turistas, especialmente para quienes llegan con equipaje, no conocen la zona o se movilizan por primera vez desde la terminal aérea hacia el centro mendocino. La idea es que el Metrotranvía funcione como una puerta de entrada más clara, visible y previsible para el visitante.

La segunda modalidad tendrá otra lógica. Aunque circulará por la misma extensión, sí se detendrá en los paradores intermedios. Ese servicio estará orientado principalmente a los vecinos del norte de Las Heras, una zona que quedará incorporada de manera más directa al sistema del Metrotranvía y al resto de la red metropolitana.

metrotranvia en movimiento boleterias (5) Alf Ponce Mercado / MDZ

Con esta doble operación, la obra no quedaría limitada al turismo. También permitiría mejorar los desplazamientos cotidianos de residentes que viajan hacia Ciudad, Godoy Cruz, Maipú u otros puntos conectados por el actual sistema. En otras palabras, el Gobierno busca combinar una solución para el aeropuerto con una mejora concreta en la movilidad urbana del Gran Mendoza.

La extensión corresponde a la etapa IV de la ampliación del Metrotranvía. El tramo suma aproximadamente seis kilómetros desde el parador Avellaneda hasta el Aeropuerto El Plumerillo. En ese sector ya se colocaron miles de metros de vía nueva y se completaron varios paradores, mientras continúan los trabajos vinculados con infraestructura eléctrica, catenarias, cruces y adecuaciones de seguridad.

Una obra clave para el transporte metropolitano

Mema destacó que la provincia está duplicando la traza del Metrotranvía en un plazo mucho más corto que el que llevó desarrollar las primeras etapas del sistema. También remarcó la recuperación del vínculo con San Diego, en Estados Unidos, desde donde Mendoza recibió unidades que permiten reforzar el servicio actual y preparar la operación de los nuevos tramos.

Si se cumplen los plazos oficiales, la conexión con el aeropuerto podría estar terminada en octubre. Ese avance marcaría un cambio fuerte en el mapa del transporte mendocino: el Metrotranvía pasaría a unir una terminal aérea internacional con el centro urbano y con buena parte del corredor metropolitano. Para turistas, significaría un acceso más simple. Para los usuarios habituales, una nueva alternativa de movilidad. Y para la provincia, una apuesta a consolidar un sistema de transporte público más amplio, eléctrico y con mayor presencia en los puntos estratégicos del Gran Mendoza.