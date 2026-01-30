El Litoral en riesgo extremo de incendios: Corrientes, Misiones y Chaco en alerta roja

La región del NEA atraviesa una situación crítica por el avance del riesgo de incendios rurales, con alertas rojas activas en varias provincias. Las altas temperaturas, la falta de lluvias y la acción humana conforman un escenario de máxima vulnerabilidad, mientras autoridades refuerzan operativos de prevención y combate del fuego .

El riesgo de propagación de incendios rurales en la provincia de Corrientes está alcanzando valores críticos, según especifica el Ministerio de Producción. Por tal motivo, la Dirección de Recursos Forestales Corrientes emitió una alerta roja para Corrientes capital y otras localidades correntinas.

En la madrugada del jueves se produjo un incendio en una forestación ubicada en la colonia Las Flores, en el sur correntino, en la localidad correntina de Mocoretá. Durante varias horas los bomberos trabajaron en la extinción de varios focos ígneos y enfriamiento.

De acuerdo con el último informe del Índice de Peligro de Incendios (FWI) emitido por el Gobierno provincial, once localidades se encuentran bajo condiciones críticas, ubicando a la ciudad de Ituzaingó en la categoría de peligro “Extremo” y marcando así el punto más crítico del mapa provincial.

La provincia de Corrientes atravesó una jornada de intenso calor y condiciones climáticas adversas que han elevado los indicadores de riesgo de incendios a niveles preocupantes. Según los datos meteorológicos recolectados, la localidad de Ituzaingó se encuentra en la categoría de peligro “Extremo”, marcando el punto más crítico del mapa provincial. El informe detalla que la combinación de temperaturas superiores a los 30 °C y la ausencia total de precipitaciones en las últimas 24 horas ha generado un escenario de alta vulnerabilidad.

Además de Ituzaingó, otras cinco localidades se encuentran en nivel “Muy Alto” de peligro: Paso de los Libres, Monte Caseros, Bella Vista, Virasoro y La Cruz. Por su parte, la capital correntina, Mercedes, Esquina, San Miguel y Chavarría registran un índice “Alto”. En todas estas zonas el gráfico de riesgo indica que se ha cruzado la barrera de lo permitido, entrando en la fase en la que queda terminantemente prohibido hacer fuego.

Riesgo extremo en Misiones

Ante las condiciones climáticas actuales y el incremento del riesgo de incendios forestales, el Gobierno de Misiones fortalece una política integral de prevención y combate del fuego en todo el territorio provincial, sustentada en una fuerte inversión en infraestructura, equipamiento estratégico y en el trabajo articulado de distintos organismos del Estado, bajo la coordinación del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables. En este marco, la Provincia despliega acciones permanentes de monitoreo, capacitación y respuesta temprana, con especial atención en los parques y áreas naturales protegidas.

Al respecto, el ministro de Ecología, Martín Recamán, explicó que esta estrategia se apoya en una agenda permanente de manejo del fuego, consolidada especialmente luego de los incendios registrados durante el período posterior a la pandemia. “El quiebre que tuvimos en esa etapa fue que el fuego ingresó dentro de los parques. Antes no se quemaban los parques, sino principalmente zonas forestales o productivas, y ese cambio nos obligó a modificar la forma de gestionar el fuego y a incorporar cuidados que antes no eran necesarios”, señaló.

En ese sentido, Recamán destacó el fortalecimiento del sistema provincial de prevención y respuesta, acompañado por una inversión sostenida del Gobierno provincial. “Hoy los 22 parques provinciales cuentan con guardaparques capacitados y equipados para el manejo del fuego. Antes no teníamos guardaparques con las herramientas que tenemos hoy; hubo que capacitar, entregar equipamiento y construir una gestión permanente, diaria, que ya forma parte de la agenda del Gobierno provincial”, afirmó.

Asimismo, el ministro resaltó la infraestructura y equipamiento disponible para el combate del fuego. “Actualmente contamos con equipos de ataque rápido, drones, aviones hidrantes, torres de vigilancia, reservorios de agua y tanques australianos que permiten abastecer tanto a brigadas terrestres como a helicópteros”, indicó, y subrayó la mejora en la operatividad aérea. “Antes el helicóptero debía volver a Posadas para recargar combustible. Hoy puede hacerlo en el mismo lugar del operativo o a pocos metros, lo que reduce significativamente los tiempos de respuesta”, explicó.

A su vez, resaltó la articulación interinstitucional como un eje central del trabajo que Misiones viene desarrollando en la lucha contra los incendios. “La coordinación con la Policía de Misiones, los Bomberos Voluntarios, los municipios, Vialidad Provincial, Energía de Misiones y otros organismos es fundamental para garantizar una respuesta rápida, eficiente y organizada ante cada foco”, afirmó.

La acción humana, la principal causa

Por otro lado, el funcionario señaló que la principal causa de los incendios continúa siendo la acción humana, en un contexto de cambio climático que modificó las condiciones ambientales. “El clima cambió y las reglas del juego cambiaron, pero muchas personas siguen usando el fuego como se hacía antes. Hoy es necesario extremar los cuidados y saber cuándo utilizar el fuego, porque cualquier quema, por más mínima que sea, puede convertirse en un incendio de gran magnitud”, advirtió.

En ese marco, destacó la relevancia del Índice de Peligrosidad de Incendios y de campañas como “No Me Quemés” como herramientas clave para la prevención. “El Índice de Peligrosidad de Incendios es hoy la principal herramienta con la que contamos en Misiones, ya que tiene un carácter social y, fundamentalmente, preventivo. Desde la Provincia creemos firmemente que para enfrentar esta problemática es indispensable fortalecer el trabajo en prevención”, sostuvo.

“Actualmente el índice de peligrosidad se conoce, se publica y se consulta. Eso no ocurría años atrás y refleja un cambio cultural que resulta clave para la prevención”, agregó.

Alerta temprana

Por su parte, el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Lucas Russo, destacó el rol del Observatorio de Ordenamiento Territorial en el monitoreo de incendios a través del análisis de imágenes satelitales. “Realizamos un seguimiento permanente de los focos de calor y de la evolución de los incendios para identificar causantes y focalizar las acciones de prevención y las campañas de concientización”, explicó.

Russo señaló que los análisis permitieron identificar que muchos focos no son intencionales. “Más allá del uso del fuego como herramienta productiva, que aún existe en la provincia, nos encontramos con incendios provocados por descuidos, como colillas de cigarrillos arrojadas al costado de las rutas”, precisó.

Alerta en Chaco

El Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible del Chaco, a través de la Subsecretaría de Ambiente, recuerda a la población que rige un alerta que advierte sobre el alto riesgo de que se generen incendios en zonas urbanas y rurales de toda la provincia, ante la escasez de lluvias en la región y las elevadas temperaturas que se vienen registrando durante los últimos días.

La provincia del Chaco se encuentra en zona de peligro extremo de incendios, que podrían afectar grandes superficies, debido a la ola de calor que afecta a la región y ante la falta de lluvias que agrava esta situación, según el informe dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Debido a esto, la cartera productiva recuerda que las medidas de alerta están en grados máximos, ya que la conjunción de pasturas secas, sumado a la baja humedad y el calor intenso que se viene registrando en los últimos días, favorece la propagación sin control de las llamas.

En virtud de esta preocupante realidad, el Ministerio de la Producción solicita a la comunidad, asentada tanto en zonas urbanas como rurales, que incremente las medidas de prevención de focos ígneos y evite la quema de pastizales o pastos secos. La provincia del Chaco está adherida a la ley nacional 26.815 Sistema Federal de Manejo del Fuego.

Recomendaciones

El MPDES dio a conocer las siguientes recomendaciones para la prevención y actuación ante incendios en bosques o campos. En caso de enterarse sobre un incendio, el ciudadano tiene la obligación de denunciar el mismo ante la autoridad más cercana, como Bomberos o Defensa Civil. Es fundamental actuar con rapidez y proporcionar información clara sobre la ubicación del fuego para facilitar una respuesta eficiente.

Es crucial extremar los cuidados, respetar las prohibiciones y limitaciones en el uso del fuego para proteger los recursos naturales. Se debe evitar el uso de fuego en zonas abiertas, no realizar fogatas ni quemas de basura, restos de poda o pastizales, especialmente en días con altas temperaturas, fuertes vientos o sequías. No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos en las banquinas. Se deben apagar completamente las colillas antes de ser descartadas y evitar hacerlo en áreas con vegetación seca.

Tampoco es recomendable el uso de herramientas que puedan generar chispas. Limitar el uso de maquinaria agrícola, soldadoras u otras herramientas que puedan generar chispas cerca de vegetación seca. En caso de necesidad de utilizar estas maquinarias, se recomienda hacerlo temprano por la mañana, cuando la humedad es mayor y el riesgo de generar fuego es menor.

Si se observa una columna de humo, chispas o fuego, se debe llamar de inmediato a los números de emergencia y así proporcionar los detalles precisos de la ubicación y cualquier información relevante para actuar en la emergencia.

En caso de riesgo inminente de propagación del fuego y siempre que la persona tenga experiencia, se pueden realizar contrafuegos en coordinación con las autoridades locales, para evitar de esta forma la extensión del incendio.

En todos los casos se recomienda actuar con responsabilidad, sabiendo que la prevención de incendios es un compromiso de todos. Aplicando estas recomendaciones, estaremos contribuyendo a la protección de nuestros bosques, campos y recursos naturales.