Refuerzos para controlar incendios en los milenarios bosques de la Patagonia

El operativo contra los incendios forestales en el Parque Nacional Los Alerces mantiene este viernes un despliegue intensivo en cinco sectores con actividad. Más de 260 personas trabajan de manera coordinada con apoyo aéreo, en una estrategia que se adapta a las condiciones meteorológicas para garantizar la seguridad del personal y la protección de viviendas e infraestructura crítica.

El Comando Operativo informó que para la jornada se planificó un combate sostenido frente a los múltiples focos activos en las zonas Norte y Centro del área protegida. La estrategia contempla una articulación permanente entre organismos nacionales y provinciales, con el uso de seis helicópteros, cuatro aviones y un observador aéreo, además de recursos terrestres especializados.

El operativo involucra a personal de la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias y el Gobierno de la Provincia del Chubut. En jurisdicción provincial, se coordina el trabajo de aproximadamente 250 personas, lo que refuerza la capacidad de respuesta en un contexto de riesgo crítico de incendios a nivel regional.

Para este viernes se prevé viento predominante del sector oeste, con intensidades de entre 5 y 10 kilómetros por hora durante la mañana y un incremento por la tarde hasta valores de entre 15 y 20 kilómetros por hora. A estos factores se suman efectos locales, como las brisas de valle y de montaña, que pueden modificar el comportamiento del fuego en cortos períodos de tiempo.

Durante la mañana podría registrarse una reducción de la visibilidad debido a la presencia de humo, mientras que la nubosidad aumentará de forma progresiva a lo largo del día. Las condiciones atmosféricas tenderán a la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas que podrían favorecer el desarrollo de columnas convectivas en algunos sectores del incendio.

Si bien no se descartan precipitaciones puntuales, desde el operativo advirtieron que la actividad eléctrica asociada a las tormentas, junto con posibles ráfagas de viento, representa un riesgo adicional. La caída de rayos podría generar nuevos focos ígneos y dificultar las tareas de control, especialmente durante la tarde, cuando se espera un nuevo aumento en la intensidad del viento.

Sectores prioritarios y tareas en terreno

Las brigadas continúan con tareas de afianzamiento de las líneas de defensa ya construidas, con prioridad en el resguardo de viviendas y estructuras. La atención principal del operativo se concentra en los sectores identificados como 1C, 1B, 2A y 3, donde la actividad del fuego presenta mayor complejidad operativa.

El trabajo en estos sectores combina herramientas manuales, maquinaria específica y descargas de agua desde medios aéreos, siempre bajo protocolos de seguridad estrictos. La estrategia se ajusta de manera permanente en función de la evolución del incendio y de las condiciones meteorológicas.

Accesos habilitados y servicios turísticos

En paralelo al combate del incendio, las autoridades informaron que los servicios turísticos de la Zona Centro del parque funcionan con normalidad durante el fin de semana. El retén de seguridad se ubica durante el día en Quebrada del León y, por la noche, frente al helipunto de Bahía Rosales, con el objetivo de resguardar las aeronaves afectadas al operativo.

Los accesos entre el Complejo Turístico Bahía Rosales y el sector de Villa Futalaufquen y Puerto Limonao se encuentran habilitados para el público, lo que resulta clave para el desarrollo de las actividades locales, siempre bajo estrictas normas de circulación.

Recomendaciones a la comunidad

Desde el Comando Operativo Conjunto reiteraron el pedido a la comunidad para que se mantenga informada a través de los canales oficiales sobre avisos, alertas y medidas de prevención. Se recordó que la velocidad máxima en los caminos internos del parque es de 40 kilómetros por hora y que los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso.

La Portada Norte permanece cerrada para el ingreso y egreso de vehículos, mientras que la Ruta 71, desde ese acceso hasta el Arroyo Centinela, continúa con tránsito restringido. Además, por la operación de medios aéreos, está prohibido el uso náutico recreativo del Lago Futalaufquen entre las 8 y las 18 horas.

El operativo cuenta también con el apoyo de fuerzas nacionales, organismos técnicos y municipios, así como de bomberos voluntarios, prestadores turísticos y pobladores del área protegida, en un esfuerzo conjunto para contener el incendio forestal y reducir su impacto ambiental y social.