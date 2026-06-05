El Indio Solari, Karina Rabolini y el mito de "Tarea Fina" de Los Redondos

Carlos “Indio” Solari , líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien padecía Parkinson, falleció este viernes a los 77 años . Con su partida, se agigantó su mítica figura como símbolo del rock argentino, gracias a sus letras poéticas y crípticas, que referían a los más diversos pasajes del sentir humano y los vínculos sociales. Entre sus trabajos más recordados, el álbum La Mosca y la Sopa conservaba entre sus “himnos ricoteros” la canción Tarea Fina, que durante años generó especulaciones sobre un supuesto romance entre el Indio y la modelo Karina Rabolini.

Desde su lanzamiento, Tarea Fina fue motivo de curiosidad y rumores. La letra, llena de imágenes y metáforas típicas del estilo críptico de Solari, fue interpretada por algunos fanáticos como un guiño a una relación con Rabolini, en aquel momento figura pública muy popular. Sin embargo, nunca hubo confirmación de tal vínculo, y la historia se mantuvo siempre en el terreno de la especulación mediática.

La letra que hace alusión a " las piernas mas bonitas, las mas lindas piernas que vi... ", como también " quemando la turbina te escapas vas a volver a herirme otra vez ", o de " ...un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar, vas a vivir en el delta en un lanchón buscando de qué reír " alimentaron fuerte el imaginario popular.

Sin embargo Karina Rabolini , años después, se encargó de desmentir cualquier relación sentimental con el músico. En declaraciones públicas, aclaró que nunca existió romance alguno y que los vínculos mencionados en la letra de la canción no tenían correlato con su vida personal. Aun así, el mito permaneció en la memoria de los seguidores de la banda, alimentando discusiones sobre las inspiraciones detrás de las canciones de los Redondos.

"La verdad es que me encantaría que fuera así, pero creo que no es para mí. Lamentablemente " dijo textuales palabras Rabolini. " Yo me agrando porque está bueno que piensen (que fue dedicada a ella) , porque el 'Indio' es grosísimo ", concluyó.

El mito de Karina Rabolini como musa de "Tarea Fina"

El álbum La Mosca y la Sopa se consolidó como un hito en la discografía de la banda, y Tarea Fina como uno de sus temas más comentados. La interpretación libre de sus letras, característica de la obra del Indio, permitió que cada oyente pudiera encontrar significados propios, convirtiendo estos himnos en piezas abiertas al análisis y a la imaginación de los fanáticos.

Con el paso de los años, la historia de la supuesta relación se transformó en un ejemplo del poder del rumor en la cultura popular. Aunque la aclaración de Rabolini puso fin a las especulaciones, el interés por la canción y por la figura del Indio Solari continuó intacto, consolidando su legado como un referente del rock argentino con una narrativa que trascendía lo personal y alcanzaba lo colectivo.

A su muerte, la mística alrededor de Solari y de canciones como Tarea Fina adquirió un nuevo matiz: ya no solo se recordaba a la figura polémica o a los rumores de antaño, sino también a un artista capaz de transformar la experiencia cotidiana y los vínculos sociales en poesía sonora. De este modo, su obra sigue vigente, y los himnos ricoteros permanecen como testigos de una era del rock que marcó a generaciones enteras.