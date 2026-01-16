El importante anuncio económico de la DGE para docentes y celadores
Docentes y celadores recibirán desde este viernes ayuda económica para la compra de útiles escolares e indumentaria.
La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este viernes 16 de enero ya está acreditada la primera cuota en concepto de ayuda en útiles escolares y para la compra de indumentaria destinada a docentes y celadores, respectivamente.
Lo anunciado forma parte del acuerdo paritario con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE); docentes y celadores recibirán el monto total en tres cuotas.
Te Podría Interesar
En total, los docentes percibirán 300.000 pesos en concepto de ayuda en útiles escolares. Esta suma será por única vez y se realizará de la siguiente manera: 100.000 pesos que son acreditados este viernes, 170.000 pesos que serán depositados el viernes 20 de febrero, y los 30.000 pesos restantes irán junto con los haberes de abril.
En el caso de los agentes celadores dependientes de la DGE, se acordó la suma de 280.000 pesos en concepto de indumentaria o vestimenta. Este viernes se efectuó el primer pago de 90.000 pesos, el viernes 20 de febrero recibirán 160.000, y los 30.000 pesos restantes se abonarán en abril.