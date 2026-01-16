El importante anuncio económico de la DGE para docentes y celadores

Docentes y celadores recibirán desde este viernes ayuda económica para la compra de útiles escolares e indumentaria.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este viernes 16 de enero ya está acreditada la primera cuota en concepto de ayuda en útiles escolares y para la compra de indumentaria destinada a docentes y celadores, respectivamente.

Lo anunciado forma parte del acuerdo paritario con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE); docentes y celadores recibirán el monto total en tres cuotas.

En total, los docentes percibirán 300.000 pesos en concepto de ayuda en útiles escolares. Esta suma será por única vez y se realizará de la siguiente manera: 100.000 pesos que son acreditados este viernes, 170.000 pesos que serán depositados el viernes 20 de febrero, y los 30.000 pesos restantes irán junto con los haberes de abril.