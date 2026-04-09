El Hot Sale 2026 ya tiene fecha confirmada para acceder a descuentos en ropa y tecnología

Uno de los eventos online más esperados del año, el Hot Sale 2026, llegará en el mes de mayo. Los descuentos que ofrecerá.

El Hot Sale 2026 ya tiene calendario confirmado y promete volver a posicionarse como uno de los eventos de comercio electrónico más importantes de la Argentina. La nueva edición se llevará a cabo del 11 al 13 de mayo, tres jornadas en las que miles de usuarios podrán acceder a descuentos en múltiples rubros.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento reunirá a cientos de marcas que ofrecerán promociones especiales en categorías como tecnología, viajes, indumentaria, electrodomésticos, muebles, supermercados y servicios.

Durante esos tres días, los consumidores podrán encontrar rebajas significativas y opciones de financiación, como cuotas sin interés, una de las claves que impulsan las ventas en este tipo de iniciativas.

Además, como en ediciones anteriores, el evento podría extenderse bajo el formato “Hot Week”, que prolonga las ofertas algunos días más, permitiendo a quienes no compraron durante las fechas principales aprovechar nuevas oportunidades.

El Hot Sale se extiende en el Banco Provincia con la Hot Week Foto: Shutterstock El Hot Sale 2026 llega en mayo. El Hot Sale 2026 buscará mejorar las compras y el consumo El Hot Sale se consolidó en los últimos años como una cita clave para el comercio digital en el país. En su edición anterior, el evento registró millones de visitas y un alto volumen de transacciones, lo que anticipa un 2026 con gran participación tanto de empresas como de consumidores.