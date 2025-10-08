El histórico colegio de Belgrano R que cierra sus puertas: la desesperación y frustración de los padres

El Instituto Anunciación de María, ubicado en el barrio porteño de Belgrano R sobre la calle Virrey del Pino al 3541, anunció el cierre de sus puertas definitivo el martes de la semana pasada y tanto los padres de los 230 alumnos que posee el colegio como una parte de la comunidad educativa se encuentran en una encrucijada.

"Mi hija representa el caso de muchos chicos, ella tiene un certificado de discapacidad así que para mí en octubre poder conseguir un colegio para el año que viene es imposible", sostuvo Carolina, la mamá de una niña que está en cuarto grado en el Instituto, y que no podrá continuar sus estudios allí el año que viene.

"Me desespera porque al margen de eso tengo que contenerla porque claramente el cuidado de tantos años sobre su salud fue totalmente derrumbado en un segundo", agregó con cierto temblor en la voz.

El Instituto Anunciación de María forma parte de la Congregación Hermanas de Caridad de San Vicente de Paul de Zagreb, a las cuales les pertenece el establecimiento. Además, es un establecimiento educativo que trabaja con chicos con certificado único de discapacidad, al que muchos padres han destacado como un colegio inclusivo.

"El colegio es inclusivo, tiene muchos chicos con certificado único con discapacidad (CUD), como mi hijo. Si para cualquier chico es difícil conseguir una vacante en octubre, imaginate para un chico con CUD y con maestra de apoyo", destacó Furlanetto, desde la puerta del colegio, durante la manifestación de padres, alumnos y docentes.

El "Ansu", denominado así por los estudiantes que asisten al colegio, cumplió 60 años de historia este año, y posee un subsidio estatal del 80% como una gran mayoría de los establecimientos educativos pertenecientes a la comunidad católica.

El comunicado del Instituto Anunciación de María a los padres

"Ustedes son testigos de los cambios que se están dado en la sociedad en general: la disminución de la natalidad, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, el impacto de la pandemia y la baja matrícula que afectó gravemente a muchas instituciones educativas, especialmente a nuestro querido Instituto Anunciación de María", fue lo que les comunicó María Celia Aguilar, la madre superiora provincial de las hermanas vicentinas el martes pasado cuando se subió al escenario en la reunión que convocaron desde el colegio.

Desde hace al menos cuatro años, el colegio (que actualmente cuenta con unos 230 alumnos) atraviesa una marcada caída en la matrícula del nivel inicial y de los primeros grados de primaria, donde los cursos apenas alcanzan un promedio de nueve estudiantes.

En contraste, los últimos años de primaria y toda la secundaria conservan el número habitual de alumnos, con alrededor de 28 por curso.

"Tras un largo camino de reflexión, diálogo y asesoramiento con profesionales y consultas con la Dirección General de Educación de Gestión Privada, y después de haber buscado y evaluado todas las alternativas posibles, con profundo pesar, hemos decidido cerrar el Instinto Anunciación de María y vender la propiedad para poder afrontar las indemnizaciones correspondientes al personal", concluyó la autoridad máxima de la institución frente a padres y niños que quedaron desencajados.

Si se entra a la página web del colegio, todavía es posible realizar la inscripción para el ciclo lectivo 2025, y en su biografía de Instagram se encuentra la frase "Abierta la Inscripción".

De acuerdo con los datos del Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires, en 2023 hubo una baja en la natalidad del 43% con respecto al 2016 en el que hubo 76.298 actas de nacimiento, tendencia que se incrementó y promedió el 48% en el primer trimestre de 2024. No obstante, la caída sin precedentes de la natalidad, sobre todo luego de la pandemia, es un fenómeno global que afectó a decenas de colegios y jardines en el AMBA y los obligó a cerrar salas de nivel inicial, cuando otros directamente tuvieron que cerrar de forma definitiva.

La ayuda propuesta por los padres y la negativa rotunda del colegio

Uno de los padres que organizó una petición para pedir "No al cierre del Anunciación de Maria", Hernán Sindona, habló con Sergio Lapegue en su programa en América TV en el que reveló que los padres tuvieron una actitud resolutiva frente al conflicto, pero que sólo recibieron un "no" por respuesta por parte del establecimiento educativo.

"Nosotros propusimos hacer una cooperadora, propusimos duplicar la cuota, nos abrimos al diálogo a ver cuáles eran los caminos viables pero la postura fue rotunda, terminante, nos dijeron que de ninguna manera, que era una decisión tomada", afirmó el padre de una niña de cuarto año que asiste al Anunciación de María.

"Somos 204 familias entre primero y secundario. El 10% de las familias tienen trastornos adaptativos. Son chicos con discapacidad que no es fácil tomarlos en otros colegios y por otra parte todos los colegios de la zona son colegios que ya abren las entrevistas de admisión en el mes de septiembre", dijeron.