El fenómeno de ciclogénesis continúa afectando al centro y este del país
El sistema de baja presión que afecta al este de Argentina mantiene condiciones inestables dentro del fenómeno de ciclogénesis en gran parte del país.
El inicio de la semana está marcado por un fenómeno meteorológico que afecta a buena parte del territorio argentino: la ciclogénesis. Este sistema de baja presión se desarrolla sobre el este del país y genera varios días consecutivos de nubosidad, lluvias y viento, con un descenso térmico que devuelve al clima a registros más típicos del otoño.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el fenómeno dejó acumulados superiores a los 30 milímetros de lluvia desde el inicio del evento, con jornadas mayormente grises y precipitaciones intermitentes. El escenario se repite en gran parte del centro y litoral del país.
Según el mapa de temperaturas máximas previstas para el país, el norte argentino presenta valores más elevados, con registros que alcanzan entre 24°C y 25°C en provincias como Chaco, Formosa y sectores del norte de Santiago del Estero. En el NOA, ciudades de Salta y Tucumán muestran máximas cercanas a 24°C, mientras que en Jujuy los valores rondan los 23°C.
En el centro del país, el ambiente se mantiene templado pero claramente otoñal. Córdoba y regiones cercanas registran máximas en torno a 21°C, mientras que en el centro de Buenos Aires y La Pampa las temperaturas oscilan entre 20°C y 23°C.
En el Litoral, Entre Ríos y Santa Fe presentan máximas cercanas a los 21°C a 23°C, aunque con cielos mayormente cubiertos y condiciones de inestabilidad.
La continuidad de la ciclogénesis
El miércoles marcará una etapa intermedia en la evolución del fenómeno de ciclogénesis. A nivel nacional el mejoramiento comenzará a notarse de oeste a este, aunque en la provincia de Buenos Aires el cambio será más gradual.
Durante buena parte del día persistirá la nubosidad y todavía podrían registrarse lluvias débiles o chaparrones aislados, especialmente en las primeras horas.
El viento sur irá perdiendo intensidad de manera paulatina, aunque podría generar otro efecto asociado: una leve crecida del Río de la Plata debido a la persistencia de esa circulación.
A partir del jueves el panorama meteorológico comenzará a estabilizarse en gran parte del centro y este del país. Se espera un período con cielo parcialmente nublado y sin lluvias significativas.
Las temperaturas, en tanto, mostrarán una recuperación lenta pero sostenida. En el centro del país las máximas volverán a ubicarse cerca de 22°C a 24°C, mientras que en el norte continuarán por encima de los 24°C.
De esta manera, la semana meteorológica queda claramente dividida en dos etapas: un comienzo marcado por la ciclogénesis, con lluvias, viento y ambiente otoñal, seguido por un cierre más estable donde el sol volverá a ganar protagonismo en gran parte del país.