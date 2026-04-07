El fenómeno de ciclogénesis continúa afectando al centro y este del país

El inicio de la semana está marcado por un fenómeno meteorológico que afecta a buena parte del territorio argentino: la ciclogénesis . Este sistema de baja presión se desarrolla sobre el este del país y genera varios días consecutivos de nubosidad, lluvias y viento, con un descenso térmico que devuelve al clima a registros más típicos del otoño.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el fenómeno dejó acumulados superiores a los 30 milímetros de lluvia desde el inicio del evento, con jornadas mayormente grises y precipitaciones intermitentes. El escenario se repite en gran parte del centro y litoral del país.

Según el mapa de temperaturas máximas previstas para el país, el norte argentino presenta valores más elevados, con registros que alcanzan entre 24°C y 25°C en provincias como Chaco, Formosa y sectores del norte de Santiago del Estero. En el NOA, ciudades de Salta y Tucumán muestran máximas cercanas a 24°C, mientras que en Jujuy los valores rondan los 23°C.

En el centro del país, el ambiente se mantiene templado pero claramente otoñal. Córdoba y regiones cercanas registran máximas en torno a 21°C, mientras que en el centro de Buenos Aires y La Pampa las temperaturas oscilan entre 20°C y 23°C.

En el Litoral, Entre Ríos y Santa Fe presentan máximas cercanas a los 21°C a 23°C, aunque con cielos mayormente cubiertos y condiciones de inestabilidad.

mapa de temperaturas

La continuidad de la ciclogénesis

El miércoles marcará una etapa intermedia en la evolución del fenómeno de ciclogénesis. A nivel nacional el mejoramiento comenzará a notarse de oeste a este, aunque en la provincia de Buenos Aires el cambio será más gradual.

Durante buena parte del día persistirá la nubosidad y todavía podrían registrarse lluvias débiles o chaparrones aislados, especialmente en las primeras horas.

El viento sur irá perdiendo intensidad de manera paulatina, aunque podría generar otro efecto asociado: una leve crecida del Río de la Plata debido a la persistencia de esa circulación.

A partir del jueves el panorama meteorológico comenzará a estabilizarse en gran parte del centro y este del país. Se espera un período con cielo parcialmente nublado y sin lluvias significativas.

Las temperaturas, en tanto, mostrarán una recuperación lenta pero sostenida. En el centro del país las máximas volverán a ubicarse cerca de 22°C a 24°C, mientras que en el norte continuarán por encima de los 24°C.

De esta manera, la semana meteorológica queda claramente dividida en dos etapas: un comienzo marcado por la ciclogénesis, con lluvias, viento y ambiente otoñal, seguido por un cierre más estable donde el sol volverá a ganar protagonismo en gran parte del país.