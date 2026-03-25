El día del niño por nacer y la política poblacional argentina
El planteo une el rechazo al aborto con la necesidad de impulsar una política poblacional centrada en la familia.
La celebración de un nuevo Día del niño por nacer en la Argentina tiene un doble significado. Uno original: ser la expresión del respeto y la defensa que debe hacer el Estado argentino de la vida humana desde la concepción. Otro consecuente: Argentina necesita una política poblacional que responda al bien común nacional.
En cuanto al significado original, el Estado argentino, no obstante algunos logros parciales y duraderos en materias vinculadas a la familia -en cuyo seno deberían educarse los hijos-, es cómplice del homicidio de los niños por nacer. La ley abortista promulgada a fines de 2020 ha marcado, sin dudas, un antes y un después en la vida de nuestro país. El influjo cultural de esa ley injusta ha sido gravísimo. Como no puede suceder de otra manera cuando se banaliza el mal. En cuanto al segundo significado, el consecuente, Argentina carece de una adecuada política poblacional con sentido de bien común nacional. Más adelante destacaré un ejemplo en el mundo de la dirigencia política que merece mencionarse.
Ante este panorama que parece desolador -y que algo tiene de eso, por cierto-.
- ¿Qué hacer?
- ¿Deprimirse?
- ¿Cruzarse de brazos?
- ¿Hacerse el distraído?
- ¿Ser falsos optimistas?
Hay cosas para hacer, y de modo concertado
El primer modo de participación política es informarse: informarse uno, no que a uno lo informen. Es decir, ser proactivos y genuinamente críticos en cuanto a la materia provida sobre la que nos interesa conocer. Aquí, si cabe, destaco una idea: ser provida no se reduce a ser anti-aborto. Para ser provida hay que ser profamilia. ¿Cuántos candidatos políticos quedarían en el camino si ajustáramos las tuercas? El segundo modo de participación política es el consejo: si estuviéramos en una posición de saber con buenas razones acerca de la materia provida, podríamos acercar buenas ideas y criterios a gobernantes y legisladores para que ellos sacaran adelante medidas y leyes a favor de los niños y adolescentes de nuestra Patria. Ellos -los gobernantes y legisladores- están en un lugar de acción. Necesitan buenos consejeros. ¿Por qué no ser uno de nosotros -o un equipo- quien cumpla esa misión?
El tercer modo de participación política es la ejecución
Atención: no se puede ser buen ejecutor sin información fidedigna ni buenos criterios de acción. Todavía menos si no se cuenta, no solamente con lucidez en la inteligencia, sino con rectitud y coraje en la voluntad. Benditos aquellos que tienen una auténtica vocación de gobernantes. Al día de hoy podría parecer un imposible revertir el abortismo en la Argentina. No tiene que ser necesariamente así. Que alumbre un buen día depende de nosotros.
Arriba mencioné que, en lo que se refiere a la política poblacional con sentido de bien común nacional, existe un ejemplo destacado en la dirigencia política. En 2025, precisamente en la celebración del Día del niño por nacer en el Senado de la Nación, la vicepresidente Victoria Villarruel planteó, expresamente, el tema de la necesidad de una política poblacional para la Argentina. Entre otras consideraciones, señaló: "La población es el recurso más valioso de una nación y la necesidad del incremento de los nacimientos un desafío estratégico. Nosotros podemos aceptar este desafío porque Argentina es tierra de vida, sinónimo de familia, amistad y comunidad". "Argentina necesita de la familia. Con su vasta extensión territorial y abundancia de recursos es todavía un país despoblado. La promoción de la familia es uno de los factores que nos permitirá mejorar la tasa de natalidad. Pero, además, la familia es la cuna de los valores culturales, el espacio de contención afectiva y la garantía de la solidaridad intergeneracional. La grandeza de nuestra Patria comienza con la familia".
Celebremos el Día del niño por nacer cada 25 de marzo
Pero, sobre todo, no perdamos de vista cuál es nuestra responsabilidad en la edificación de una Argentina provida y profamilia, que es tanto como decir una Argentina fiel a su tradición cultural e histórica.
* Germán Masserdotti. Profesor del Vice-Rectorado de Formación de la Universidad del Salvador.