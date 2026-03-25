El día del niño por nacer y la política poblacional argentina

La celebración de un nuevo Día del niño por nacer en la Argentina tiene un doble significado. Uno original: ser la expresión del respeto y la defensa que debe hacer el Estado argentino de la vida humana desde la concepción. Otro consecuente: Argentina necesita una política poblacional que responda al bien común nacional.

En cuanto al significado original, el Estado argentino, no obstante algunos logros parciales y duraderos en materias vinculadas a la familia -en cuyo seno deberían educarse los hijos-, es cómplice del homicidio de los niños por nacer. La ley abortista promulgada a fines de 2020 ha marcado, sin dudas, un antes y un después en la vida de nuestro país. El influjo cultural de esa ley injusta ha sido gravísimo. Como no puede suceder de otra manera cuando se banaliza el mal. En cuanto al segundo significado, el consecuente, Argentina carece de una adecuada política poblacional con sentido de bien común nacional. Más adelante destacaré un ejemplo en el mundo de la dirigencia política que merece mencionarse.

bebes2 Argentina necesita una política poblacional que responda al bien común nacional. Archivo. Ante este panorama que parece desolador -y que algo tiene de eso, por cierto-.

¿Qué hacer?

¿Deprimirse?

¿Cruzarse de brazos?

¿Hacerse el distraído?

¿Ser falsos optimistas? Hay cosas para hacer, y de modo concertado El primer modo de participación política es informarse: informarse uno, no que a uno lo informen. Es decir, ser proactivos y genuinamente críticos en cuanto a la materia provida sobre la que nos interesa conocer. Aquí, si cabe, destaco una idea: ser provida no se reduce a ser anti-aborto. Para ser provida hay que ser profamilia. ¿Cuántos candidatos políticos quedarían en el camino si ajustáramos las tuercas? El segundo modo de participación política es el consejo: si estuviéramos en una posición de saber con buenas razones acerca de la materia provida, podríamos acercar buenas ideas y criterios a gobernantes y legisladores para que ellos sacaran adelante medidas y leyes a favor de los niños y adolescentes de nuestra Patria. Ellos -los gobernantes y legisladores- están en un lugar de acción. Necesitan buenos consejeros. ¿Por qué no ser uno de nosotros -o un equipo- quien cumpla esa misión?

bebes 5 El primer modo de participación política es informarse: informarse uno, no que a uno lo informen. Archivo. El tercer modo de participación política es la ejecución Atención: no se puede ser buen ejecutor sin información fidedigna ni buenos criterios de acción. Todavía menos si no se cuenta, no solamente con lucidez en la inteligencia, sino con rectitud y coraje en la voluntad. Benditos aquellos que tienen una auténtica vocación de gobernantes. Al día de hoy podría parecer un imposible revertir el abortismo en la Argentina. No tiene que ser necesariamente así. Que alumbre un buen día depende de nosotros.