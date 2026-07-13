El comunicado de los veteranos de Malvinas ante el partido frente a Inglaterra: "La memoria se defiende"

La Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas “2 de abril” emitió, este lunes, un comunicado en la previa del partido entre la Selección argentina e Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 .

Bajo el título “ El sentimiento malvinero no se negocia: la memoria se defiende en cada cancha ”, la organización dirigió su mensaje a la opinión pública, a los medios de comunicación y al pueblo argentino. En el mismo documento, la entidad definió al cruce entre Argentina e Inglaterra como de “alto impacto histórico”.

La Federación también mencionó el cuadro europeo, con los cruces de Francia y España en el primer partido de las semifinales, y las destacó como “naciones con un profundo lazo en la historia, la diplomacia y el reclamo de soberanía de nuestro archipiélago”. En ese marco, la organización planteó que el fútbol despierta pasiones que se conectan con la identidad nacional, pero pidió mantener una diferencia clara entre el partido y la causa Malvinas .

“El fútbol, como máxima expresión de la cultura popular de nuestra patria, despierta pasiones que a menudo se entrelazan con nuestra identidad nacional. Entendemos y compartimos la emoción de estar entre los cuatro mejores equipos del planeta. Sin embargo, como custodios de la memoria de los 649 héroes que quedaron en las islas y en las aguas del Atlántico Sur, consideramos fundamental trazar una línea inquebrantable entre el fervor deportivo y la causa nacional”, se puede leer en el comunicado de la Federación .

Uno de los ejes del comunicado fue la afirmación de que “el deporte no es la guerra”. “El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica. La soberanía se defiende en los foros internacionales, con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable que dicta nuestra Constitución Nacional”, dijeron al respecto.

El comunicado de la Federación de Veteranos de Guerra "2 de abril" en la previa del partido ante Inglaterra.

En otro tramo del texto, la Federación planteó que Argentina e Inglaterra serán rivales dentro de la cancha, pero sostuvo que la causa Malvinas debe mantenerse en otro plano. Según el comunicado, el triunfo argentino también radica en que el grito de “Malvinas Argentinas” pueda expresarse en las tribunas sin xenofobia ni odio.

La organización pidió que esa consigna sea entendida como un ejercicio de memoria y soberanía. En ese sentido, reclamó que el marco mundialista funcione como una oportunidad para recordar el reclamo argentino y no como una instancia de confrontación fuera del terreno deportivo.

Finalmente, manifestaron la consigna “Honor y Gloria eternos”, mediante la cual le pidieron a la sociedad, a los comunicadores y a la hinchada que acompaña a la Selección argentina que mantengan el respeto por quienes dieron su vida por la patria durante la guerra.

De esta forma, con el comunicado, los veteranos pidieron que el fútbol sea un puente para “malvinizar” y para recordar al mundo que el reclamo argentino sigue vigente. La entidad remarcó que el partido se juega por una meta deportiva, pero que la memoria y la verdad histórica forman parte de una causa que continúa más allá del resultado.

“La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta”, expresó la Federación en el cierre del texto. La frase resumió el tono del comunicado, centrado en acompañar a la Selección sin perder de vista el respeto por los caídos y la continuidad del reclamo soberano.