El calvario que vivió el guineano que estuvo dos años detenido por un crimen que no cometió

Gassimou Barry y su pareja, Claudia Rosa, vivieron un verdadero calvario durante los últimos dos años. En agosto de 2017, el guineano fue detenido en Rosario y trasladado a San Rafael, donde le informaron que sería imputado por "encubrimiento" y "homicidio criminis causa" por el asesinato de Florencia Peralta, ocurrido el 13 de septiembre de 2016 en la localidad sanrafaelina de Pueblo Diamante.

"Nosotros vivimos durante seis años en Godoy Cruz, pero a comienzos de 2017 nos vinimos a Buenos Aires porque mi madre tuvo unos problemas de salud y soy de acá. En abril de 2017 allanaron mi casa buscando a Gassim, un celular y una computadora. No entendía nada y me decían que había secreto de sumario y que no me podían decir por qué lo estaban buscando", recordó Claudia, pareja de Gassim, en diálogo con MDZ.

"En ese momento Gassim se había ido a vender a Rosario. Lo llamé y le avisé que lo estaban buscando y me dijo que se iba a asesorar con un abogado antes de entregarse. Él creía que lo buscaban por un dinero que le había quedado debiendo a un prestamista colombiano en Mendoza", agregó la mujer.

A Gassim se lo vinculó al crimen a raíz de que el guineano encontró el celular de Florencia Peralta y se lo quedó. Los investigadores localizaron el celular en Buenos Aires y luego en la ciudad de Rosario, donde finalmente el sospechoso fue detenido en 2017.

"Cuando lo detienen, le ponen una imputación gravísima y lo vinculan al femicidio de Florencia Peralta. Decían que era un homicidio criminis causa, que la había matado para robarle el celular y una computadora", recordó Claudia.

Con respecto al hallazgo del celular, Claudia señaló que, el día en que Florencia fue asesinada, Gassim había viajado a San Rafael para vender cinturones y otros productos junto a un amigo senegalés. "Fue a pedir permiso para vender a la Municipalidad y no se lo dieron. Salió de allí y cuando iban hacia la Terminal de Ómnibus para volver a Mendoza encontró el celular tirado en una acequia. Más tarde compró un chip y lo activó, pero en ningún momento supo que pertenecía a una víctima de femicidio", explicó.

Claudia agradeció al abogado defensor de Gassim, Guillermo Rubio, quien creyó en su inocencia y hasta aportó el domicilio donde el guineano estuvo detenido más de un año y medio, hasta que finalmente esta mañana fue sobreseído al comprobarse que no tenía ninguna vinculación con el hecho. "Por suerte en el penal estuvo sólo una semana. Lo amenazaron de muerte y le dijeron que tenía que cambiar de abogado o le iban a dar un puntazo. En este caso hubo mucha xenofobia", se lamentó la pareja de de Gassim.

Otra cosa que jugó en contra del guineano fue que tenía una denuncia por violencia de género presentada por su pareja, una causa que no prosperó en la Justicia. "Tuvimos un episodio en 2015 en el que él mismo me pidió que lo denunciara por lo que había hecho. Estuvimos un tiempo separados, pero después hicimos terapia de pareja y nos reconciliamos", aclaró Claudia.

Consultada sobre si junto a su novio accionarán contra el Estado por los daños sufridos en estos dos años, Claudia indicó que prefieren mirar hacia el futuro y dejar esta mala experiencia atrás. "La verdad es que no queremos saber más nada ni con la Policía, ni con la Justicia. Queremos retomar nuestra vida y los planes que quedaron truncos con todo esto que pasó. Lo único que espero es que se haga justicia por Florencia", cerró la pareja de Gassim.