El calor llega al AMBA y las lluvias regresan durante el fin de semana

El Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) se prepara para un cambio marcado en las condiciones del tiempo. Después de varias mañanas con temperaturas propias del invierno, el viento norte impulsará un ascenso térmico que tendrá su punto máximo este viernes, antes de la llegada de un período de inestabilidad que se extenderá durante varios días.

Este jueves ya comenzó a sentirse el cambio, con la presencia de viento norte, responsable de un incremento progresivo de la humedad. Este factor tendrá un papel clave en el cambio de las condiciones meteorológicas previsto para el fin de semana, cuando comenzarán a aparecer más nubosidad y posibilidad de lluvias .

El viernes será la jornada de más calor de la semana en el AMBA. La mañana comenzará con temperaturas superiores a los 13 °C y durante la tarde los registros superarán los 25 °C.

Sin embargo, habrá un cambio en la circulación del viento durante la segunda mitad del día. Se espera que rote del noroeste hacia el este, una modificación que hará que las temperaturas dejen de subir. La máxima definitiva dependerá del momento en que se produzca ese cambio.

Más allá de ese detalle, el viernes se presentará estable, con humedad en aumento y cielo mayormente despejado. Será la última jornada tranquila antes del ingreso de condiciones más inestables.

El sábado habrá un leve descenso de las temperaturas, aunque el ambiente continuará siendo templado y las máximas rondarán los 22 °C. La humedad irá ganando protagonismo y también aumentará la nubosidad, especialmente durante la segunda mitad del día.

Por las condiciones previstas, el sábado aparece como la jornada con mejores posibilidades para realizar actividades al aire libre antes del cambio de tiempo.

Período de inestabilidad

El domingo, en cambio, comenzará un período de mayor inestabilidad, con cielo gris, viento, temperaturas más frescas y probabilidad de lluvias intermitentes. La situación podría prolongarse, al menos, hasta el martes.

De todos modos, el pronóstico no anticipa lluvias constantes durante las 72 horas. La previsión indica la posibilidad de chaparrones o tormentas en distintos momentos de cada jornada, en una dinámica habitual durante esta época del año por el encuentro entre aire cálido y húmedo y el avance de frentes.

Por eso, el fin de semana tendrá dos caras bien diferenciadas: el calor alcanzará su máximo el viernes, el sábado conservará un ambiente templado y el domingo marcará el regreso de las lluvias al AMBA.