El beso como antídoto contra la ansiedad digital

Tu celular te muestra cientos de imágenes por día que no podés parar de mirar. Tu cerebro las absorbe y dispara señales neuroquímicas que activan el estrés, el estado de alerta, sin que te des cuenta. Si escaneás tu cuerpo en ese momento, percibís los músculos en modo ataque o huida. Estamos en una trinchera virtual. ¿Cuál es el antídoto? No es meditación. Es el beso.

La neurociencia del beso En 2025 la OMS reportó un aumento del 28% en trastornos de ansiedad ligados al “doomscrolling”. Un beso de 6 segundos baja el cortisol más rápido que una app de mindfulness. Besar activa el nervio vago y desactiva la amígdala, centro del miedo. Literalmente apaga el “modo enemigo” que nos instalan las redes. Durante la Primera Guerra Mundial, en la Navidad de 1914, soldados británicos y alemanes suspendieron la guerra para jugar al fútbol e intercambiar chocolates. Necesitaban sentirse humanos, no máquinas de matar. El estrés los estaba matando más que los proyectiles. Los besos son esa “tregua de Navidad”.

El doomscrolling te hace sentir en guerra, aunque estés en tu dormitorio. Besar te hace sentir protegido/a aunque las turbulencias te envuelvan. Turbulencias familiares, económicas o de cualquier tipo. El beso reafirma: sos alguien que importa, te ven, existís. Sin embargo, muchas parejas llevan el celular a la cama. Chatean con otros teniendo a la pareja al lado. Y después pretenden tener relaciones sexuales. Sexo sin besos = sexo sin intimidad emocional = sexo sin diálogo, en el mejor de los casos. El extremo es sexo sin vulnerabilidad, hermético. Con razón ya se están fabricando robots sexuales. Porque el beso humano, con su riesgo emocional, cotiza en baja. En las consultas abundan los “ya no sé cómo besar” o “me da vergüenza mostrar mis emociones besando”. La adicción al scrolleo absorbe casi toda nuestra capacidad de emocionarnos y no queda resto para la vida real.

besos Un beso de 6 segundos baja el cortisol más rápido que una app de mindfulness. Freepík. El diagnóstico Nos estamos intoxicando: si hace más de una semana que no das ni recibís un beso de, por lo menos, 6 segundos, tu sistema nervioso ya está en modo guerra y tu pareja lo siente. La rutina y las noticias matan el deseo. No podemos frenar los conflictos del entorno, pero sí la despersonalización. Besar es un supremo acto de rebeldía íntima, una decisión política que materializamos con los labios.

Tratamiento: recuperar el beso es el primer paso terapéutico anti ansiedad en una terapia de pareja. Es recuperar el deseo de disfrutar la vida en compañía, como al principio.

es el primer paso terapéutico anti ansiedad en una terapia de pareja. Es recuperar el deseo de disfrutar la vida en compañía, como al principio. Dosis: 3 besos de 6 segundos al día, mirándose a los ojos previamente. Con intención tierna al principio; después la pasión se desata sola. Un pico no sirve.

de 6 segundos al día, mirándose a los ojos previamente. Con intención tierna al principio; después la pasión se desata sola. Un pico no sirve. Recomendaciones: besos cariñosos también a hijos, padres, hermanos.

cariñosos también a hijos, padres, hermanos. Contraindicaciones: ninguna.

Efectos secundarios: mejoría del sueño, menos agresividad en el trato diario, aumento del deseo sexual.

Si no tenés a quién besar: mirate al espejo, decile a tu imagen cuán importante sos para vos, date un beso en la mano durante 6 segundos y apoyala sobre tu corazón. Suena tonto, pero activa un protocolo anti soledad y levanta la autoestima. En síntesis: la prescripción médica más eficaz y rápida para la ansiedad por “doomscrolling” es besar con ganas. Este 13 de abril, Día Internacional del Beso, mi sugerencia como médica sexóloga es clara: si sentís que el “modo guerra” se instaló en tu dormitorio, el consultorio de sexología es “zona desmilitarizada”. Recuperemos el beso. Hagamos la guerra al enojo y a la frustración. Un beso por vez. El resto se acomoda.