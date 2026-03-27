Efemérides del 27 de marzo: por qué hoy se celebra el Día Mundial del Teatro
El 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro. Qué pasó un día como hoy, su origen y las efemérides más importantes de la fecha.
Las efemérides del 27 de marzo reúnen hechos históricos, nacimientos y celebraciones que marcaron esta fecha a nivel mundial. Entre ellos, se destaca el Día Mundial del Teatro, una jornada dedicada a promover las artes escénicas y acercar la dramaturgia al público.
Día Mundial del Teatro: por qué se celebra el 27 de marzo
La conmemoración fue impulsada por el Instituto Internacional de Teatro en 1961, cuando organizó un encuentro en Helsinki para destacar el valor cultural del teatro.
El impacto de esa iniciativa llevó a que, desde 1962, se establezca oficialmente el Día Mundial del Teatro cada 27 de marzo. La elección de la fecha también está vinculada al inicio de la temporada del Teatro de las Naciones en París, un evento pensado para fomentar el intercambio cultural tras la Segunda Guerra Mundial.
En Argentina, la celebración local del teatro tiene otra fecha: el 30 de noviembre, en homenaje a la inauguración del histórico Teatro de la Ranchería en 1783.
Efemérides del 27 de marzo: qué pasó un día como hoy
A lo largo de los años, esta fecha fue escenario de distintos acontecimientos relevantes:
- 1863 – Nace Henry Royce, ingeniero británico clave en la industria automotriz.
- 1901 – Nace Enrique Santos Discépolo, referente del tango y del teatro nacional.
- 1905 – Nace Raúl Soldi, uno de los artistas plásticos más reconocidos del país.
- 1931 – Charles Chaplin recibe la Legión de Honor en Francia.
- 1933 – Científicos británicos descubren el polietileno, material clave en la industria del plástico.
- 1935 – Nace Abelardo Castillo, destacado en la literatura nacional.
- 1963 – Nacen Charly Alberti, baterista de Soda Stereo; Xuxa y Quentin Tarantino.
- 1970 – Nace Mariah Carey.
- 1973 – Marlon Brando rechaza el Oscar por El padrino.
- 1977 – Ocurre el desastre aéreo de Aeropuerto de Los Rodeos, con 583 víctimas fatales.
- 1991 – El Congreso argentino aprueba la Ley de Convertibilidad impulsada por Domingo Cavallo.
- 2003 – Roberto Lavagna anuncia el fin del corralito.
- 2022 – Muere Enrique Pinti.
Una fecha marcada por la cultura
El 27 de marzo combina hitos históricos con una fuerte impronta cultural. La celebración del Día Mundial del Teatro refuerza el valor de las artes escénicas como herramienta de expresión y encuentro, mientras que las efemérides reflejan la diversidad de acontecimientos que dejaron huella a lo largo del tiempo.