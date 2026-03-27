Efemérides del 27 de marzo: por qué hoy se celebra el Día Mundial del Teatro

El 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro. Qué pasó un día como hoy, su origen y las efemérides más importantes de la fecha.

El 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro, entre otras efemérides clave.

Las efemérides del 27 de marzo reúnen hechos históricos, nacimientos y celebraciones que marcaron esta fecha a nivel mundial. Entre ellos, se destaca el Día Mundial del Teatro, una jornada dedicada a promover las artes escénicas y acercar la dramaturgia al público.

El economista Domingo Cavallo. Foto: Noticias Argentinas Una de las efemérides más recordadas del 27 de marzo es la aprobación de la Ley de Convertibilidad. Foto: Noticias Argentinas Día Mundial del Teatro: por qué se celebra el 27 de marzo La conmemoración fue impulsada por el Instituto Internacional de Teatro en 1961, cuando organizó un encuentro en Helsinki para destacar el valor cultural del teatro.

El impacto de esa iniciativa llevó a que, desde 1962, se establezca oficialmente el Día Mundial del Teatro cada 27 de marzo. La elección de la fecha también está vinculada al inicio de la temporada del Teatro de las Naciones en París, un evento pensado para fomentar el intercambio cultural tras la Segunda Guerra Mundial.

En Argentina, la celebración local del teatro tiene otra fecha: el 30 de noviembre, en homenaje a la inauguración del histórico Teatro de la Ranchería en 1783.

Efemérides del 27 de marzo: qué pasó un día como hoy A lo largo de los años, esta fecha fue escenario de distintos acontecimientos relevantes: