Efemérides del 25 de marzo: el aniversario clave que se cumple hoy y otros hechos históricos

Las efemérides del 25 de marzo reúnen hechos históricos, nacimientos y acontecimientos que dejaron una marca en la Argentina y el mundo. En 2026, la fecha está atravesada por un aniversario clave: se cumplen 49 años del asesinato del periodista Rodolfo Walsh , tras denunciar los crímenes de la dictadura.

Un día después de difundir su histórica “Carta abierta a la Junta Militar”, el periodista fue emboscado, secuestrado y asesinado en Buenos Aires por un grupo de tareas vinculado a la ESMA. Su muerte se convirtió en uno de los símbolos más contundentes del terrorismo de Estado en el país.

En Avellaneda nació uno de los clubes más emblemáticos del fútbol argentino. Fue el primero en lograr siete campeonatos consecutivos en la era amateur.

La tragedia dejó 146 muertos, en su mayoría mujeres inmigrantes, y marcó un antes y un después en la legislación laboral.

Una de las efemérides clave del 25 de marzo es la fundación de Racing.

La cantante, conocida como la “Reina del Soul”, se convirtió en una de las voces más influyentes de la música contemporánea.

1946 – Nacionalización del Banco Central de la República Argentina

El gobierno de facto encabezado por Edelmiro Julián Farrell dispuso el control estatal del organismo financiero.

1947 – Nace Elton John

El músico británico desarrolló una carrera internacional con más de cinco décadas de éxitos.

1957 – Firma del Tratado de Roma

El acuerdo sentó las bases de la actual Unión Europea.

1965 – Nace Sarah Jessica Parker

Alcanzó fama global por su papel en la serie Sex and the City.

1972 – Deep Purple lanza Machine Head

El álbum incluye clásicos como Smoke on the Water y es uno de los más influyentes del rock.

1989 – Debut de Divididos

Tras la disolución de Sumo, la banda lanzó su primer disco y marcó una nueva etapa en el rock nacional.

25 de marzo: qué se conmemora a nivel internacional

Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud

La Naciones Unidas estableció esta fecha para recordar a las víctimas de la trata transatlántica y promover la reflexión sobre sus consecuencias históricas.