Efemérides del 25 de marzo: el aniversario clave que se cumple hoy y otros hechos históricos
La fecha está marcada por un aniversario fuerte en la Argentina y otras efemérides fundamentales a nivel mundial. Qué pasó un día como hoy.
Las efemérides del 25 de marzo reúnen hechos históricos, nacimientos y acontecimientos que dejaron una marca en la Argentina y el mundo. En 2026, la fecha está atravesada por un aniversario clave: se cumplen 49 años del asesinato del periodista Rodolfo Walsh, tras denunciar los crímenes de la dictadura.
Efemérides del 25 de marzo: qué pasó un día como hoy
- 1977 – A 49 años del asesinato de Rodolfo Walsh
Un día después de difundir su histórica “Carta abierta a la Junta Militar”, el periodista fue emboscado, secuestrado y asesinado en Buenos Aires por un grupo de tareas vinculado a la ESMA. Su muerte se convirtió en uno de los símbolos más contundentes del terrorismo de Estado en el país.
- 1903 – Fundación de Racing Club
En Avellaneda nació uno de los clubes más emblemáticos del fútbol argentino. Fue el primero en lograr siete campeonatos consecutivos en la era amateur.
- 1911 – Incendio en Incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist
La tragedia dejó 146 muertos, en su mayoría mujeres inmigrantes, y marcó un antes y un después en la legislación laboral.
- 1942 – Nace Aretha Franklin
La cantante, conocida como la “Reina del Soul”, se convirtió en una de las voces más influyentes de la música contemporánea.
- 1946 – Nacionalización del Banco Central de la República Argentina
El gobierno de facto encabezado por Edelmiro Julián Farrell dispuso el control estatal del organismo financiero.
- 1947 – Nace Elton John
El músico británico desarrolló una carrera internacional con más de cinco décadas de éxitos.
- 1957 – Firma del Tratado de Roma
El acuerdo sentó las bases de la actual Unión Europea.
- 1965 – Nace Sarah Jessica Parker
Alcanzó fama global por su papel en la serie Sex and the City.
- 1972 – Deep Purple lanza Machine Head
El álbum incluye clásicos como Smoke on the Water y es uno de los más influyentes del rock.
- 1989 – Debut de Divididos
Tras la disolución de Sumo, la banda lanzó su primer disco y marcó una nueva etapa en el rock nacional.
25 de marzo: qué se conmemora a nivel internacional
Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud
La Naciones Unidas estableció esta fecha para recordar a las víctimas de la trata transatlántica y promover la reflexión sobre sus consecuencias históricas.