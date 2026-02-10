Edemsa anunció cortes de luz en Guaymallén, Las Heras y otros cinco departamentos para este miércoles
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en varias zonas de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 11 de febrero. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en siete departamentos a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este miércoles 11/2
Guamallén
- Entre calles Tomás Godoy Cruz, Lucio Mancilla, Bandera de los Andes y Mitre. De 14.30 a 18.30 hs.
- Entre calles Gorriti, Allayme, Saavedra y Rafael Obligado (y zonas aledañas); Belgrano. De 9:00 a 13:00 hs.
- En calle San Francisco del Monte, hacia el este de Gobernador Francisco Gabrielli, San Francisco del Monte. De 9:45 a 12:45 hs.
Las Heras
- En el barrio La Bastilla y áreas adyacentes, El Challao. De 9:30 a 13:30 hs.
Lavalle
- En calle Montenegro, entre Dorrego y Proyectada V417, El Vergel. De 9:15 a 15:15 hs.
Luján
- En la intersección de callejón Finca Cabrini y calle General Martín Güemes (y zonas aledañas), Perdriel. De 8:00 a 12:00 hs.
- En la intersección de calles Arturo Funes y Caran. En el barrio Tierra, Sol y Luna (y áreas adyacentes), Anchoris. De 10:00 a 14:00 hs.
Maipú
- Entre calles Las Rosas, Los Paraísos, Juan Agustín Maza y Manuel Cruz Videla oeste (y zonas aledañas), Cruz de Piedra. De 9:00 a 13:00 hs.
- Entre calles Las Rosas, Manuel Cruz Videla Oeste, Juan Agustín Maza y Los Jazmines, Cruz de Piedra. De 9:00 a 12:00 hs.
San Carlos
- En calle Nº2, entre El Cepillo y Finca Papes, El Cepillo. De 14:30 a 18:30 hs.
- En calle Administración, entre carril Calise Nacional y Guanda. Afecta calle Los Troncos. De 9:00 a 13:00 hs.
San Rafael
- En calle Arroyo, hacia el sur de Ruta Nacional Nº 143 y zonas aledañas, Rama Caída. De 8:00 a 12:00 hs.
- Entre calles Hipólito Yrigoyen, Iselin, Coronel Day y Moreno. Afecta al hotel Tower Inn & Suites. De 15:00 a 19:00 hs.
- En calle Los Olivos, hacia el este de Cubillos, Rama Caída. De 9:00 a 13:00 hs.