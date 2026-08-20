Dos sismos de 4,1 y 3,3 se sintieron en la tarde de este jueves en Salta

Dos sismos fueron registrados este jueves en distintos sectores de la provincia de Salta , según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica ( INPRES ). El primero ocurrió a las 17:35 y tuvo una magnitud de 4,1 , mientras que el segundo se registró a las 19:13 y alcanzó una magnitud de 3,3 .

El primer movimiento tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noreste de Tolar Grande, 48 kilómetros al suroeste de Catúa y 90 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres.

El fenómeno se produjo a una profundidad de 194 kilómetros , por lo que, pese a su magnitud, su percepción en superficie pudo haber sido limitada.

Horas más tarde, a las 19:13 , el INPRES registró un segundo movimiento telúrico, esta vez de magnitud 3,3 y con una profundidad de apenas 9 kilómetros .

El epicentro de este segundo sismo fue ubicado 75 kilómetros al oeste de Cafayate , además de encontrarse a unos 70 kilómetros al este de Antofagasta.

Por tratarse de un movimiento de baja magnitud, es posible que haya sido percibido de manera leve en las zonas más cercanas al epicentro, aunque la percepción depende también de la profundidad y la distancia.

El INPRES habilitó el registro de percepción sísmica para que quienes hayan sentido alguno de los movimientos puedan informar su experiencia y aportar datos para el seguimiento de la actividad sísmica en la región.